Las lágrimas de Ana Rosa Quintana en plató se vuelven contra su propio programa

La presentadora se mostró fuerte la mayor parte del tiempo a pesar de lo complicado del momento pero llegó un momento en que ya no pudo más y se rompió delante de todos en Telecinco.

Este martes El Programa de Ana Rosa cumplió 18 años en la parrilla de Telecinco y su presentadora, muy emocionada, no pudo contener las lágrimas con la sorpresa que le dio el equipo en directo.

Hoy es un día muy especial, nuestro programa cumple ni más ni menos que 18 años 🎂 Solo pedimos muchos más "buenos días" de nuestra querida @anarosaq ❤ ¡Gracias por acompañarnos durante todo este tiempo! #AR18años pic.twitter.com/yJJbKlI3s4 — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) January 10, 2023

Patricia Pardo, respaldada por toda la plantilla, fue la encargada de dar paso a un vídeo que emocionó a Ana Rosa Quintana: "Para toda tu redacción esto es mucho más que un programa de televisión, no hacemos las mañanas de Telecinco, hacemos El programa de Ana Rosa. Te lo decimos porque pensamos que formamos parte de una gran familia y que tenemos un cordón umbilical contigo, queremos darte las gracias de corazón porque sabemos que para ti este año hubo otras alternativas pero quisiste estar aquí con nosotros al pie del cañón".

Un vídeo y un regalo muy especial para Ana Rosa Quintana

Quintana, tras ver el vídeo que le dedicó todo su equipo, acabó entre lágrimas y confesando sus sentimientos: "Este es un año cargado de emociones, pero es muy feliz porque yo no sabía si iba a poder estar hoy aquí". Una emoción que se trasladó a sus compañeros, donde a Patricia Pardo, Joaquín Prat o Paloma García-Pelayo también se les escapó alguna lágrima con la emoción de la presentadora.



Por último, El programa de Ana Rosa le regaló un paquete lleno de sus tebeos favoritos, Mary noticias. Quintana, con una sonrisa de felicidad, comenta: "Yo me hice periodista por esto, me lo compraba mi padre en el rastro, ella vivía unas aventuras y quería ser como ella... ¡y he vivido algunas!".

A pesar de lo emocionante de El Programa de Ana Rosa de este martes, lo cierto es que no tuvo su mejor día en los audímetros. De hecho, el magacín matinal de Telecinco anotó un 17.7% y 459.000 espectadores, un par de puntos menos de lo que hizo el lunes con un 19.2% y 492.000.