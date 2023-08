La Policía busca al joven que pudo dormir con Daniel Sancho la noche del crimen

Fuentes cercanas al caso aseguran a ESdiario que los investigadores, lejos de cerrar el caso, siguen esta pista tras las declaraciones de varios testigos. Ahora la clave son las cámaras.

En ESdiario les contábamos en exclusiva el pasado 16 de agosto -justo un día después de que Surachate Hakparn, subdirector de la policía tailandesa, comparecía en una rueda de prensa para dar por cerrado el asesinato de Edwin Arrieta a cargo de Daniel Sancho- que la policía podría haber recibido información procedente de uno o dos testigos que aseguran que vieron a Daniel Sancho acompañado por otro joven, tanto en las inmediaciones del complejo hotelero donde ocurrieron los hechos como en otros establecimientos de ocio de la isla.

Hasta ese momento no había trascendido que Daniel estuviese con otro chico, además de Edwin, pero sí que había compartido unas horas con dos mujeres, dos turistas israelíes con las que habría coincidido en un restaurante, tanto a la hora del desayuno como una segunda vez a la hora de la cena. El encuentro con este chico se habría producido tras el crimen del médico colombiano, según lo que habrían aportado los testigos a la policía tailandesa, tal y como afirmaron fuentes solventes próximas al caso a ESdiario.

Ahora las mismas fuentes aseguran que la policía tailandesa se centra ahora en seguir la pista de ese misterioso chico, que tendría una edad similar a la del hijo de Rodolfo Sancho, y a la que ahora los investigadores le estarían dando una importancia mayor de la que dieron inicialmente.

Las pesquisas se centran ahora en volver a escudriñar todas las cámaras desde que Daniel llegara a la isla y hasta su llegada a la comisaría. Un cribado en el que se estaría tratando de localizar, o al menos identificar al joven que pudo pasar esas horas cruciales con el autor confeso del asesinato del cirujano colombiano. “Tienen una semana por delante porque Surachate Hakparn quiere enviar en ese plazo el informe definitivo a la Fiscalía”, aseveran las mismas fuentes a ESdiario.

¿Daniel Sancho acompañado?

Los agentes tailandeses ya han confirmado, tras los resultados de la autopsia que termina que la causa Arrieta murió degollado y no por un golpe, que la confesión de Sancho no tiene nada que ver con los hechos y sospechan que ese acompañante masculino con el que le vieron los testigos podría ser ahora clave en el caso. Incluso no descartan que ese joven acompañase a Daniel Sancho en las horas posteriores el crimen e incluso que pasasen la noche juntos, porque aún ni siquiera han podido confirmar al 100% dónde durmió tras el crimen el autor confeso del mismo.

Cobra fuerza entonces la teoría que siempre ha defendido la ahora representante legal de la familia, Carmen Balfagón, quien en sus primeras declaraciones (como criminóloga entonces ajena al caso) ya apuntaba a la posibilidad de que Sancho no actuase solo.

Edwin Arrieta, su autopsia

La autopsia indica que el cirujano colombiano Edwin Arrieta murió tras ser degollado, según aseguró este lunes a EFE el número dos de la Policía de Tailandia, Surachate Hakparn, a cargo de la investigación del crimen cometido el pasado 2 de agosto.

"Tenemos ya los resultados definitivos de la autopsia. Primero se pelearon, según las pruebas en el lugar (del crimen). Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor (Arrieta) se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando (Sancho) comenzó a cortarle el cuello, según los forenses", ha explicado el subdirector de la Policía tailandesa en una entrevista a EFE.