La verdadera relación entre Daniel Sancho y Froilán complica las cosas en Cuatro

Por si al espeluznante culebrón del asesinato de Edwin Arrieta le faltara algún ingrediente morboso apareció el nombre del sobrino más polémico del Rey Felipe VI. ¿Qué hay detrás de todo?

De entre todos los detalles impactantes que están trascendiendo sobre el espeluznante caso de Daniel Sancho en las últimas horas si hay uno que ha llamado la atención ese ha sido el que relaciona al hijo de Rodolfo Sancho con Froilán. Al parecer el chef pidió ayuda al sobrino del Rey Felipe tras cometer el crimen de Edwin Arrieta en Tailandia porque se supone que ambos se conocían y seguían por redes sociales.

Este miércoles se analizó el asunto en el plató de Cuatro Al Día y Paloma Barrientos quiso matizar las palabras del periodista Martín Bianchi en la SER, asegurando que sí es verdad que se conocían, pero jamás contactó con el nieto del Emérito.

Según Barrientos, "Froilán no ha recibido, por supuesto, ningún mensaje, absolutamente nada que tenga que venir por parte de Daniel Sancho, y mucho menos intervenir en algo con su abuelo, el Rey Don Juan Carlos. Él vive en Abu Dabi y no se va a mover de ahí".

La endogamia de la que habla Paloma Barrientos

Asimismo, la periodista especializada en crónica social quiso aclarar la verdadera relación entre ambos jóvenes: "Toda esta gente, todos estos chicos jovencitos, son endogámicos, es decir, se mueven por los mismos sitios, las mismas discotecas, etc. Daniel Sancho era un chico que manejaba bastante dinero y se movía por estas discotecas del barrio de Salamanca, de Ibiza y de Marbella, y efectivamente, se conocen todos".

Además, Barrientos incidió en que quién sí que conoce Froilán es a Laura, la que había sido novia de Sancho, "pero con Daniel no se ha tomado una copa ni absolutamente nada. Me lo niegan. Lo que me cuentan es que está aterrorizado con esta historia, como todos, y lo que hace al enterarse es que cierra toda la posible conexión que pueda tener con Daniel en Instagram y otras redes sociales".

Para despejar cualquier duda, la presentadora de Cuatro al día, Verónica Dulanto, preguntó si "¿Lo bloqueó?", y Barrientos fue contundente: "Sí".

Sin embargo, los espectadores de Cuatro no se mostraron del todo convencidos y este miércoles Cuatro Al Día tuvo un menor seguimiento que en jornadas anteriores, registrando un 5.2% de share y 381.000 espectadores frente al 5.7% y 434.000 del día anterior.

Big Joke elimina las esperanzas de Daniel Sancho

Mientras tanto, el número 2 de la policía tailandesa, Big Joke, concedió una entrevista al programa Vamos a ver y reveló nuevos datos sobre la investigación del asesinato de Edwin Arrieta, lanzando una contundente advertencia a Daniel Sancho que deja al hijo de Rodolfo Sancho entre la espada y la pared y elimina de un plumazo una de sus escasas esperanzas.

Aunque el proceso sigue adelante, y como ha adelantado el policía no concluirá hasta dentro de 12 o 14 meses, esta semana se ha hecho público parte del sumario y se han revelado nuevos detalles sobre cómo el cocinero español acabó presuntamente con la vida del médico colombiano. 77 páginas en las que hay "múltiples pruebas y evidencias" de que Daniel mató a Edwin, y sobre las que ahora habla Big Joke.

"Cuando fuimos con él a esa habitación estaba muy limpia y más o menos ordenada, pero tras una inspección encontramos una importante cantidad de sangre por todo el salón y en el baño", explicó, desvelando que también hallaron "un trozo de carne" que, una vez confirmado que era del colombiano, hizo que el hijo de Rodolfo Sancho se derrumbase, confesando que había sido él quien le había matado y descuartizado.

Daniel Sancho tendrá que cumplir la pena íntegra en Tailandia

Un descuartizamiento que Big Joke negó que Daniel llevase a cabo en tres horas, asegurando que habría tardado "toda la noche" en hacerlo: "Es cocinero y está acostumbrado a cortar cadáveres y huesos".

Tajante, el número 2 de la policía tailandesa ha mandado un contundente mensaje tanto al chef como a sus abogados, dejando claro qué es lo que tiene que hacer si quieren evitar la pena capital: "Si niega los cargos en el juicio se enfrentará a la pena de muerte. Si se declara culpable, será cadena perpetua. La decisión es suya".

Una condena que, como ha asegurado Big Joke, tendrá que cumplir en el país asiático, acabando de un plumazo con las esperanzas de Daniel, de su familia y de su equipo de defensa. Después de que Marcos García Montes confirmase que su intención era obtener una condena que fuese susceptible de trasladar al cocinero a una cárcel española en un plazo de cuatro años, el jefe de policía advirtió que "tendrá que cumplir la condena íntegra en Tailandia".