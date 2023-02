Seguimos los pasos de Isabel Pantoja en el comienzo de su gira en Miami: claves

ESdiario ha podido saber que se está gestionando una gira de unos 15 conciertos en España. Mismo repertorio, vestuario y las mismas ganas de una artista que se crece en el escenario.

Faltan muy pocas horas para que Isabel Pantoja haga su aparición estelar en Miami, en el auditorio James L. Knight Center Complex, allí es donde espera recibir los aplausos de las 4.200 personas que ya han adquirido su entrada para la noche de este 10 de febrero. Al día siguiente repetirá experiencia en el mismo recinto, y con el mismo aforo, todo completo, porque desde el equipo de Pantoja nos aseguran que: "Se han vendido todas las entradas, pensamos que el éxito está asegurado".

Isabel aterrizó en el aeropuerto de Miami en la madrugada de este jueves acompañada de su hermano Agustín, de su sobrina Anabel que ejercerá de asistente personal, de su peluquero, de su maquillador, de su sastra y del promotor de la gira Eduardo Guervós.

Curiosos, fans y periodistas aguardaban su llegada para captar esa primera imagen de la tonadillera en tierras americanas. Lejos de aparecer como una estrella, Isabel se dejó ver fiel a su look habitual: coleta de caballo, grandes gafas negras, mascarilla y un enorme chal para proteger su garganta, una imagen muy distinta a la que luce cuando está encima de un escenario.

Isabel Pantoja a su llegada a Miami: "Estoy súper feliz, muy contenta"

Con tono parco y sereno Isabel sí ha querido reiterar que está muy emocionada con estos conciertos: "Estoy súper feliz, muy contenta".

La gira lleva por titulo Enamórate, una buena excusa para preguntarle si ella está enamorada o piensa hacerlo, la respuesta que le dio a la prensa fue tajante: "No, yo ya no estoy enamorada. Estoy enamorada de la vida".

Hace siete años que Isabel no pone un pie en un escenario al otro lado del Atlántico, su ausencia no le ha restado público, Eduardo Guervós lo sabe muy bien, es el promotor de la gira y quien se ha encargado de la gestión y de todos los preparativos. Hace unos días nos contaba a ESdiario cuáles habían sido sus exigencias para los conciertos, y ya todo está listo; "Isabel ha pedido un sofá cómodo y un burro para colgar las doce perchas con los doce vestidos que lucirá en cada concierto. Son peticiones muy sencillas, ella es una estrella pero no hace peticiones excéntricas, nada que ver con otros artistas que te piden cosas surrealistas".

Ya desde Miami, volvemos a contactar con Eduardo Guervós cuando está a punto de reunirse con todo el equipo y con Isabel Pantoja. En la tarde de este jueves decidían que vestidos se pondrá el viernes y cuales dejará para el concierto del sábado: "Isabel ha traído unos doce trajes, batas de cola y varios pares de zapatos, todo a estrenar". La tonadillera ha invertido unos 70.000 euros en el vestuario que lucirá en esta gira americana. Por eso no es de extrañar las doce maletas con las que ha aterrizado en el aeropuerto: "Son trajes voluminosos y algunos muy delicados, y son tres semanas de gira", nos cuenta el promotor.

Sabemos que la artista permanecerá recluida en la habitación del hotel en el que se aloja, que está a menos de cien metros del auditorio donde dará los dos conciertos previstos en Miami: "Se está cuidando mucho la voz, apenas habla y si lo hace es en uno tono bajo, sin forzar, no quiere que nada le perturbe porque está muy ilusionada. Llevaba mucho tiempo esperando esta gira que se demoró por los trámites burocráticos", recuerda Guervós.

Trámites burocráticos de otro tipo son los que han tenido que sortear los músicos que acompañarán a Isabel Pantoja, sus visados se han demorado en el tiempo y no han podido volar hasta la misma tarde del jueves.

Las dos horas de concierto de Isabel Pantoja que se pueden alargar según petición del público

Está previsto que el concierto tenga una duración de unas dos horas que siempre puede alargarse algo más, ya saben, nunca falta esa última petición por parte del público. Tampoco se puede obviar la improvisación de la tonadillera, sobre todo ante unos asistentes entregados que han pagado entre 66 y 1000 euros por ir a verla.

El martes 14 de febrero Isabel y todo su equipo volarán en avión privado rumbo a Nueva York con concierto previsto para el 17, permanecerán en la ciudad de los rascacielos hasta el 23, que será cuando viajen a Puerto Rico , allí dará el último concierto de esta gira que ha sido y seguirá siendo muy sonada.

Sin duda, los grandes ausentes serán sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja que no la acompañarán como en otras ocasiones. Ausencias, que por lo que sabemos, no empañarán la experiencia del reencuentro de Isabel Pantoja con su público, mayoritariamente latino.

El 28 de febrero tomará un vuelo con destino a Jerez de la Frontera, y luego rumbo a Cantora, su refugio en los últimos años.

ESdiario ha podido saber que se está gestionando una gira de unos 15 conciertos en España. Mismo repertorio, mismo vestuario y esperemos que las mismas ganas de una Isabel Pantoja que se crece en el escenario. Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Gijón, A Coruña y Canarias son algunas de las localidades que se barajan para que Pantoja se de un buen baño de masas, y siga las premisa de Shakira: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".