Rosalía infringe una norma fundamental en las visitas a la Acrópolis de Atenas

No debía saberlo y quizás nadie se hubiera enterado si no sube las fotos del 'delito' a Instagram, pero las autoridades griegas tienen pruebas para ponerle una buena multa.

Rosalía está dando ahora la vuelta a Europa con su gira Motomami World Tour y, de todos es sabido que la afamada cantante española aprovecha sus ratos libres para recordar su paso por los países en los que actúa más allá del mismo escenario que en cada concierto se montan en los lugares elegidos.

La catalana tiene la buena costumbre de hacer turismo y empaparse de la cultura de aquellos sitios a los que acude a trabajar, pues ambos conceptos no están reñidos, sino que se complementan para hacer más llevadera la dura vida de las giras.

En esta ocasión, el lugar de parada era la mítica Atenas, donde es inevitable visitar los lugares más emblemáticos, como es el caso del Acrópolis, pero lo que no se esperaba Rosalía es que esta visita pudiese terminar en forma de multa. Ella misma publicó la foto que podría condenarla.

Las visitas de los antiguos monumentos griegos están muy regulados y tienen muchas medidas restrictivas para intenta preservar su estado, como llevar las mochilas delante para no dañar las paredes en sitios estrechos y, en el caso de la Acrópolis, Patrimonio de la Humanidad desde 1987, no calzar zapatos de tacón, ya que deterioran los restos arqueológicos.

Fue un usuario de Twitter, @elbarroquista, quien explicó que podría sucederle a Rosalía y por qué está prohibido el uso de tacones:

"Esto no es una crítica a Rosalía, que seguramente no sabía que llevando tacones a la Acrópolis, además de ponerse en riesgo a sí misma (como sabe cualquiera que haya visitado este lugar), estaba incumpliendo las normas. De hecho, la Acrópolis es un lugar muy restrictivo con sus normas. Además de no usar tacones, prohibición que se aplica a los yacimientos griegos en general porque consideran que los tacones deterioran los restos, tampoco se pueden tomar fotografías del Partenón con publicidad".

Se ha comentado mucho la visita de @rosalia a la Acrópolis de Atenas con este outfit.



Parece que ella misma ha dicho que los tacones no fueron la mejor idea...



El Barroquista (@elbarroquista) June 22, 2023

El look que eligió para ver la puesta de sol en este lugar tan espectacular ha sido un minivestido rojo asimétrico con una cremallera que deja un lado abierto, simulando una túnica griega, pero en versión moderna. Además, se ha puesto como complementos unas gafas muy futuristas de color negro (al más puro estilo 'motomami') y lo más llamativo del 'outfit' que son unos tacones altísimos de color caqui, de punta y con decoración de hebilla en la parte delantera.

"Lo he pasado genial en Atenas, subí en taconcín al Partenón y me encantó cantar en esta ciudad. Ojalá volver pronto aaaaa", escribió en su perfil de Instagram junto a varias fotos de su impresionante vestido rojo.

Detalle de sus tacones en el yacimiento de la Acrópolis que Rosalía publicó en su Instagram.

Habrá que esperar si esta visita en tacones tiene consecuencias legales para la catalana, pero dada la repercusión que tiene cada noticia que afecta a Rosalía no parece raro que las autoridades griegas ya estén avisadas, algo que la misma cantante ya ha hecho con la publicación de las imágenes en su Instagram.

Antes de irse a Grecia, la catalana estuvo en Barcelona y decidió pasearse por el barrio de Poble Sec, donde se encontró con unas fans a las que abrazó efusivamente. La intérprete de temas como Candy o La Combi Versace es siempre muy cercana con sus seguidores y, sin ir más lejos, en el concierto de Atenas no dudó en recoger del escenario un sujetador de encaje rojo que le lanzó un asistente al espectáculo e incluso se atrevió a hablar un poco en griego,

De momento, Rosalía se encuentra ya en Milán para ofrecer su siguiente concierto.