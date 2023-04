Las insinuaciones de Pilar Eyre sobre Isabel Preysler y el Emérito arrasan TV3

Desde que rompió su relación amorosa con Mario Vargas Llosa muchas son las especulaciones en torno a la "reina de corazones" y la especialista en Casa Real ha puesto la guinda al pastel.

Isabel Preysler vuelve a estar en el candelero ya no solo porque Mario Vargas Llosa haya sorprendido con sus planes de futuro con ella, sino por las muchas especulaciones que ahora están surgiendo sobre su estrecha amistad con Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba.

Algo que no parece haber hecho mucha gracia a Díez: "Es un despropósito" afirmaba indignado para matizar posteriormente que Preysler es una mujer "absolutamente arrebatadora".

Sea como fuere, algunos medios como Lecturas ya han hecho una lista de posibles pretendientes para que la filipina rehaga su vida amorosa, entre los que figuran nombres como Florentino Pérez, Luis Miguel Rodríguez El Chatarrero o Carlos Fitz-James Stuart actual Duque de Alba.

Y es que, tal como ironizó entre bromas y veras este jueves Pilar Eyre en el Tot es Mou de TV3, a la reina de corazones ya solo le falta un rey para culminar su currículum amoroso con la guinda del pastel.

La periodista especializada apenas si podía contener la risa con la presentadora XXXXX al hablar de ello: "Ha tenido un superministro (Miguel Boyer), ha tenido un aristócrata con el mayor pedigrí de España (Carlos Falcó), ha tenido un premio Nobel (Mario Vargas Llosa), ha tenido el cantante más internacional (Julio Iglesias)... ¿qué le falta? Un rey".

Más aún, Eyre continuó con su reflexión asegurando que hay dos reyes disponibles: "El rey Mohamed VI de Marruecos, que está separado, pero yo me decanto por el género local y creo que Juan Carlos estaría muy bien". Y eso que, según le ha comentado amigos del Emérito, no es santa de su devoción: "Él siempre se ha preguntado, pues yo no sé que le ven a esta mujer. Yo tampoco la encuentro tan atractiva. No es mi tipo".

Bromas aparte, la sola insinuación pareció gustar a los espectadores de Tot es Mou que este jueves le dieron a TV3 un 9.7% de cuota de pantalla en Cataluña ante 44.000 espectadores, mejorando las cifras del día anterior (8.9% y 41.000).