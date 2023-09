Brutal pelea entre Rodolfo y Silvia Bronchalo: ponen en riesgo a Daniel Sancho

Los padres del joven chef no se dirigen la palabra y han evitado el contacto en la isla, pero sí se han enfrentado por cuestiones legales que afectan seriamente a su futuro penal inmediato.

En ESdiario ya les contábamos en primicia que las relaciones entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo no es que fueran inexistentes, realmente es que son malas, pésimas. Cada vez que han tenido que entrar en contacto por algún asunto imprescindible y de índole familiar la cosa ha acabado mal entre ellos y ahora, con la situación de Daniel Sancho, la cosa ha ido a peor.

Hace unos días el actor viaja hasta Tailandia, junto a su nuevo abogado Marcos García Montes, para visitar a su hijo en la prisión provincial de Koh Samui. Lo hacía únicamente un par de días y, de esta forma, evidenciaba que las relaciones con Daniel no son nada fluidas. En ese corto espacio de tiempo, Rodolfo Sancho coincidía también con su ex mujer pero ambos evitaban el contacto físico y verbal: todas las comunicaciones que tuvieron fueron a través de sus representantes legales. Y unas charlas que iban dirigidas precisamente a coordinarse para no tener un desagradable encuentro accidental en las inmediaciones de la cárcel donde ahora reside su hijo.

Pero la situación personal ha empeorado aún más. Según ha podido saber en exclusiva ESdiario de fuentes muy próximas a la familia, Silvia Bronchalo ha echado en cara “el poco compromiso” de Rodolfo con Daniel y el actor ha hecho lo propio exigiendo a la madre del acusado de matar a Edwin Arrieta que ayude económicamente a la causa, porque los gastos que se avecinan son como para echarse a temblar.

Las mismas fuentes han asegurado a este diario que la pelea verbal, coincidiendo ambos en Tailandia, ha sido “tremenda” y ya hay consecuencias que, además, afectan al futuro legal de Daniel Sancho: los padres del chef han abierto una guerra por un documento legal que ambos reclaman.

Se trata de un poder legal que padre y madre reclaman a la administración judicial tailandesa de forma paralela para hacerse con todos los poderes de representación para poder llevar la representación legal de Daniel Sancho. El autor confeso del crimen del médico colombiano está ahora mismo sin representación legal alguna. De esta fatalidad Silvia Bronchalo culpa directamente a Rodolfo Sancho y, sobre todo, a García Montes.

Silvia Bronchalo tiene ventaja

Padre y madre están ahora en plena guerra personal y legal y la ventaja la tiene ahora Silvia Bronchalo, presente en la isla, que ha cogido la delantera y, este pasado martes 19 de septiembre, presentaba ante la Corte de Samui toda la documentación pertinente para hacerse con los poderes legales de su hijo Daniel ante una evidencia que la Justicia tailandesa reconoce: está en una situación de indefensión total a pocos días de que la Policía entregue el informe de acusación a la Fiscalía.

La situación de Daniel es ahora muy delicada, a las posibles consecuencias penales a las que se enfrenta en Tailandia por el crimen de Arrieta, se unen ahora otros problemas como los económicos por el elevado coste de su defensa y la posible indemnización por el crimen o las pésimas relaciones personales entre sus padres que le conducen a la destrucción de los vínculos familiares que hasta el momento de su detención y posterior encarcelación conocía el joven chef madrileño.