50.000 euros de reloj y un piso en Castellana por lo que está aguantando Onieva

Más allá de los detalles que han trascendido sobre la pedida de mano en casa de Isabel Preysler han llamado la atención los regalos de los novios, concretamente el de Tamara Falcó...

Después de gran expectación y no poco secretismo finalmente este fin de semana Tamara Falcó e Íñigo Onieva se dieron cita en casa de Isabel Preysler para celebrar su flamante pedida de mano. Aunque ese mismo día no se pudo ver a los novios, si se dejaron retratar al siguiente regresando a su casa y parece que todo funcionó a las mil maravillas.

Entre otras cosas "Villa Meona" fue decorada con lirios y hortensias, las flores preferidas de madre e hija, y los hermanos mayores de Tamara, Enrique y Chabeli, estuvieron presentes por videollamada.

Pero si algo ha llamado la atención fueron los "regalitos" que se intercambiaron los novios. Íñigo regaló a su enamorada una joya que la marquesa lucirá el día del enlace y ella a él un discreto y elegante reloj que alcanzaría los 50.000 euros de valor.

Según explicó este lunes Miguel Ángel Nicolás en el Fresh de Ya es mediodía, se trata de un reloj Patek Philippe modelo Nautilus 5712/1A, de cuerda automática, con manecilla de zafiro y corona de acero azul noche.

Algo que provocó la rápida e irónica respuesta de Isabel Rábago, señalando que "se merece eso y un piso en la Castellana por lo que está aguantando". Y es que según sus informaciones, el empresario estaría aguantando lo inaguantable durante estos meses previos a la boda.

La familia de Tamara Falcó y la de Íñigo Onieva se conocen en Villa Meona

Por lo demás, la pedida fue un encuentro entre las dos familias y asistieron también ciertos amigos íntimos de los novios, en total 25 invitados. El padre de Íñigo Onieva volvió de México con su nueva familia para acompañar a su hijo en este acto tan importante y realizó un discurso en la fiesta.

Por la parte de la novia, estuvieron sus hermanos Ana Boyer y Julio José, y también su primo favorito Álvaro Castillejo. Además de "Manolo Falcó, hermano mayor de Tamara y que será el padrino de boda".

En cuanto al motivo por el que no habrá exclusiva ni fotos de esta celebración familiar, Beatriz Cortázar aseguró en El Programa de Ana Rosa "no va a haber exclusiva porque (Tamara) dice que es algo muy íntimo y que además la familia Onieva no quiere que todo se haga público".