El rifirrafe entre García Pelayo y Diego Arrabal separa a Sonsoles de Ana Rosa

Tremenda enganchada la que vivieron los dos compañeros y periodistas del corazón en el plató de Antena 3 en una jornada en la que no se hablaba de otra cosa que de Pedro Sánchez.

Jornada complicada la de este miércoles para todos los programas de la parrilla de entretenimiento y sociedad, centrados como estaban casi todos los contenidos de las cadenas en el debate de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

Y aún así, Antena 3 mantuvo prácticamente todos sus formatos diarios habituales en la parrilla, lo que le benefició notablemente frente a la competencia, que sustituyó muchos de ellos por especiales informativos sobre política.

Sonsoles Ónega pone tierra de por medio con Ana Rosa Quintana

Así las cosas, programas como el de Sonsoles Ónega, que mantuvo su sección de sociedad y corazón habitual, aumentó distancias con sus rivales directos. Tanto es así que Y Ahora Sonsoles aumentó de manera estratosférica su distancia con el TardeAR de Ana Rosa Quintana. Ni más ni menos que un 12.1% de cuota de pantalla y 1.105.000 espectadores para el magacín de Antena 3 frente al 7.1% y 635.000 de la exreina de las mañanas en Telecinco, que se dice pronto.

Entre otras cosas Sonsoles mantuvo su mesa social, donde una vez más Genoveva Casanova volvió a ser protagonista por sus polémicas fotos con el príncipe Federico de Dinamarca de las que se sigue hablando y discutiendo.

En esta ocasión el rifirrafe lo protagonizaron en el plató de YAS la periodista Paloma García Pelayo y el paparazzi Diego Arrabal, cuyas versiones sobre el paradero de Casanova no coincidían del todo.

Mientras García Pelayo sostiene que Genoveva se encuentra en San Sebastián, refugiada en el Palacio de Arbaizenea de su exmarido Cayetano Martínez de Irujo, Arrabal defendía que estuvo en Londres. De la primera versión hay fotos y de la segunda no, motivo por el que los dos colaboradores se enzarzaron en directo.

Para Paloma García Pelayo y Diego Arrabal "una imagen vale más que mil palabras"

"¿Tú tienes alguna imagen que pruebe tu discurso de que ha estado en Londres?", preguntó García Pelayo, a lo que Arrabal respondió que "una imagen vale más que mil palabras y eso yo lo digo siempre, porque yo soy gráfico. Ahora bien, que ha estado allí perfectamente. Yo entro en este programa el lunes y digo que está en Londres y lo vuelvo a repetir. Yo no sé si ahora habrá cogido un vuelo de la compañía British desde Londres a San Sebastián, pero yo puedo asegurar que ha pasado por Londres".

"No hay pruebas periodísticas de que haya estado allí", insistió la periodista pidiéndole "garantías" en la información. "Todo cabe", apostilló por su parte Beatriz Cortázar. "Todo cabe pero nuestra obligación es demostrarlo como informadores", sentenció su compañera mientras Diego Arrabal pedía que no se enfadara: "Yo no voy a estar enfadada, solo te recordaba lo importante que es demostrar las cosas", zanjó.