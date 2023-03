La alarmante situación de María Teresa Campos no se puede tratar "públicamente"

No se trata de la primera vez que las hijas de la veterana presentadora hablan del delicado momento que está viviendo su madre. Ahora han ido un poco más allá con bastante crudeza.

Preocupación en torno al estado de salud de María Teresa Campos después de que sus hijas explicasen con tristeza el motivo de su ausencia en la capilla ardiente de Laura Valenzuela. Mientras Terelu confesaba que "la situación de mi madre no es para tratarla públicamente y merece el respeto y la intimidad que debe tener con la edad que tiene y las condiciones en las que está", Carmen Borrego iba un paso más allá y revelaba que la veterana presentadora ni siquiera se había enterado del fallecimiento de su gran amiga: "No se lo hemos dicho porque en estos momentos no es conveniente. Ella no puede hacer nada porque lo primero que diría sería 'llevadme' y no creo que esté en condiciones de estar ahora mismo aquí".

No se trata de la primera vez que las hijas de María Teresa hablan del delicado momento que está viviendo su madre, en la que están completamente volcadas y para la que han pedido respeto a los diferentes medios de comunicación de nuestro país, rogando que por favor no se difundan imágenes actuales de cómo se encuentra la recordada comunicadora, cuya imagen pública quieren preservar por encima de todo.

Algo en lo que volvió a insistir Terelu durante la entrega de los Premios Fearless, una gala en la que fue reconocida por visibilizar la lucha contra el cáncer, recibiendo el galardón de manos de su hija Alejandra Rubio.

Terelu Campos define con crudeza a su madre, María Teresa

Una noche muy especial para ella en la que la presentadora definió con crudeza a su madre como una "señora enferma y anciana", quizás para ver si así cesa la persecución que ha sufrido en los últimos tiempos por parte de diferentes paparazzi que buscarían revelar en exclusiva cómo se encuentra María Teresa, a la que hace meses que no se ve: "A mi madre lo que hay que hacer es respetarla, no perseguirla para hacerla una foto. Que los compañeros directores de revistas no compren fotos de señoras enfermas y ancianas. Y nada más", pidió emocionada.

Respecto a su premio, Terelu afirmó que está "cogido con pinzas porque he superado un cáncer pero estoy en proceso de superar el segundo todavía, aunque es muy importante cuando trabajas en un medio intentar normalizar una enfermedad que padecen millones de personas en el mundo y reivindicar lo que necesitamos para seguir estando vivas".

Eso sí, confesó que si pudiese retroceder varios años le diría a su yo que "hice muy bien en tomar distancia para poder volver en condiciones. Cuando llevas tantos años trabajando, y te metes en un bucle que no te encuentras, lo mejor es tomar distancia, hacer otras cosas y volver con más ganas".

Terelu Campos contesta a Gabriela Arrocet

Y con ganas respondió a Gabriela Arrocet, que se ha dirigido a ella y a su hermana Carmen como borregas en Supervivientes. Algo que como asegura no le ha ofendido para nada porque "es un homenaje a mi padre, por lo que me parece muy bien". "No la conozco ni me conoce, como no hable de oídas... y cuando se habla de oídas se yerra siempre. El secreto es imaginar lo que estoy diciendo por dentro. Por dentro me he quedado en la gloria, que lo hago mucho", reconoció divertida.

Sin embargo, y aunque afirmó que le da igual que la hija de Bigote Arrocet la critique a ella, sí advierte que "no toque a quien no tiene que tocar" porque "no la conoce tampoco de nada ni está en disposición de hablar de una persona anciana y enferma".