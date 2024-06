Carmen Borrego empieza a sufrir los daños colaterales del embarazo de Alejandra

La hermana de Terelu ha llegado a su límite en la semana más intensa de las Campos y estalla como nunca tras unas duras palabras del periodista Antonio Montero sobre su familia.

Carmen Borrego ya no puede más con los frentes que giran en torno a su familia. A las desavenencias que cada semana que pasa se confirman mayores con su hijo José María Almoguera, ahora se abre un nuevo frente que le salpica directamente: el embarazo de su sobrina Alejandra.

La hermana de Terelu Campos ya ha demostrado en otras ocasiones que no es muy diestra aguantando los chaparrones a los que ha de enfrentarse por su exposición pública constante, y hace unas horas perdía los nervios en su lugar de trabajo, ante la atónita mirada de sus compañeros de Telecinco.

Sobrepasada por la situación

Los hechos han ocurrido en directo, provocados por unas palabras sobre la actividad lucrativa de la familia Campos, a costa de los dramas familiares: "Lo que pediría a este programa y a todos, en beneficio de mi salud mental, es que no se vuelva a poner ese total de este señor", pedía Borrego al equipo del programa en referencia al que fuera el chófer su madre durante décadas.

Terelu Campos apoya el enfado de Carmen Borrego contra Telecinco: ”Tuvo motivos por los que no pudo más” #ACTUALIDADhttps://t.co/y6TUbJRvtQ — TeleSalseo (@Telesalseo_) June 22, 2024

La hermana de Terelu Campos está cansada de escuchar las mismas críticas de Gustavo para atacarla públicamente: " Si es posible no hacerme daño con el tema de mi hijo yo lo agradezco. Que alguien que me ha querido tanto a mí y a mi madre decir lo que he oído, ruego que desaparezca de la faz de la Tierra".

Pero Así es la vida no le ha dado tregua y seguía avanzando la entrevista de su hermana a raíz del embarazo de Alejandra: " ¿Alguien puede entender que no se puede más? ¿Alguien puede entender que yo voy a terminar ingresada? No podemos más. Para mí lo fácil es callarme y darles la palabra a mis compañeros. Estoy hartísima", decía Carmen negándose a continuar en plató.

🗣️ "Tengo que aguantar aquí todos los putos días cosas que no me gustaría afrontar" — verTele! (@Vertele) June 22, 2024

Una actitud que no ha gustado nada a su compañero Antonio Montero que le recriminaba su reacción cuando siempre ha rentabilizado sus problemas familiares: "La fama no es un paseo por las nubes. Con la fama se consigue un dinero que muy poca gente en este país tiene en su sueldo. No te quejes, si te molesta el rollo te vas de la tele y te olvidas".

Ante esto, Borrego hacía un amago de abandonar el plató siguiendo las recomendaciones de su compañero, no sin antes reaccionar contra él, dando varios golpes en la mesa: "Llevo 30 años trabajando. Tengo que vivir de lo que pasa en mi familia porque vives tú y no eres de mi familia. Y yo tengo que enfrentar aquí todos los días cosas que no me gustaría, cobrando o sin ello", exclamaba fuera de sí.