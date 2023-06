El público de Antena 3 aplaude el veredicto de Ónega sobre la novia de Almeida

Mucho se está hablando de la nueva relación sentimental del alcalde de Madrid con una joven familiar de los Borbón 20 años menor que él y entre medias se ha colado también Ada Colau...

Aunque Sonsoles Ónega tiene debilidad por el alcalde de Madrid y han sido múltiples las ocasiones en las que han compartido complicidad en sus encuentros y conexiones, eso no impidió este martes a la presentadora de Antena 3 dar su opinión sobre la nueva relación sentimental de José Luis Martínez Almeida de la que todo el mundo habla.

Tras la emisión de un vídeo en Y Ahora Sonsoles sobre el recién descubierto noviazgo con la joven Teresa Urquijo, de 26 años, la periodista dio la palabra a su colaboradora Lorena Vázquez que "tiene una teoría que augura el fracaso de esta relación y yo no puedo porque yo, al alcalde, le amo", señaló divertida Ónega.

Así las cosas, la periodista se preguntó qué hubiera pasado si, en vez de Almeida, hubiera sido Ada Colau la que se hubiera presentado con un novio 20 años menor que él. "Se la hubieran comido viva", aventuró la colaboradora.

Sonsoles Ónega triunfa entre la audiencia con la nueva relación de Almeida

En opinión de Vázquez, "26 años. Es muy jovencita para tener una relación con un hombre de casi 50. Yo creo que a sus padres no les hace mucha gracia. Una psicóloga me ha dicho hoy que a una mujer no se le forma la corteza prefrontal hasta los 30, por lo cual la toma de decisiones emocionales no está todavía del todo equilibrada y formada".

Sin embargo, Ónega terció para quitar hierro al asunto: "¡Será para otras decisiones! Para ser novia del alcalde un rato... o toda la vida".

Un aplaudido veredicto que supuso un notable crecimiento en los audímetros para el magacín de tarde Antena 3. De hecho, Y Ahora Sonsoles se disparó al 13.3% de cuota de pantalla ante 1.022.000 espectadores, sus cifras combinadas más altas desde hace más de un mes.