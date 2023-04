Olga Moreno 2 goles – Rocío Carrasco 0 goles... Y aún queda un tercer partido

Corren malos tiempos para la hija de Rocío Jurado. La mujer de fucsia tiene ahora razones para llorar. Ha sido derrotada y su enemiga ahora va en busca de conseguir el "hat trick".

Malos tiempos para la mujer de fucsia. Tiempos complicados para la hija de La Más Grande. Rocío Carrasco ha perdido su segundo partido legal contra la que fue mujer de David Flores y quien actuó como verdadera madre de sus hijos, Olga Moreno. La Justicia le da por segunda vez la razón a la malagueña. El Tribunal Supremo ha ratificado las sentencias de primera y segunda instancia a Olga Moreno y desestima el recurso de Casación e Infracción procesal interpuesto por Rocío, la mujer que contó su verdad para seguir viva o hacer caja, según la lectura que se quiera ver.



El Alto Tribunal se reunía el pasado 25 de enero para valorar y fallar el recurso interpuesto por Carrasco ante la negativa judicial de obtener la razón. Días después llegó la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia otrora Secretarios Judiciales. La decisión estaba tomada pero la paralización de los procesos judiciales se ralentizaba. Fue este lunes cuando se comunicaba la decisión del órgano más alto del poder judicial a las dos partes.

Carrasco sí tenía razones para llorar. Ahora sí es sentencia firme. No cabe recurso. Ha sido derrotada. Y queda aún un nuevo proceso abierto entre Rocío Carrasco y Olga Moreno. El tercer gol por parte de la madre de Lola Flores Moreno tiene todos los visos de tener una clara ganadora, la también vencedora de su edición de Supervivientes.

Todo se remonta a una entrevista de Olga Moreno en el Sálvame Deluxe en 2019

En 2019, la entonces mujer de Antonio David Flores se sienta el el programa Sálvame Deluxe. En aquellos momentos su esposo concursa en Gran Hermano. Moreno concede una entrevista hablando de su vida, y de la gente con la que vive su día a día. Carrasco la demanda por intromisión en su Honor e Intimidad Personal y Familiar. En octubre tuvo lugar la Audiencia Previa de este nuevo proceso judicial. En unas semanas se conocerá la decisión de los Juzgados de Primera Instancia. Y se repetirá el curso legal.

Rocío Carrasco recurrirá hasta llegar al Supremo. La demanda interpuesta por la hija de Rocío Jurado en las tres ocasiones cuenta con la misma motivación. Algo que lleva a pensar que tendrá el mismo final. Desestimado y condenada en costas.

En los dos procesos judiciales ya finalizados la condena en costas es muy significativa. Al condenar en costas, los magistrados no deja lugar a dudas de que el recurso no tenía ninguna posibilidad. Y da la razón a la otra parte al cien por cien. No siempre pasa esto. En el caso de Carrasco lo han visto claramente. Olga Moreno ya le ha metido dos goles. El tercer gol está ya en juego.