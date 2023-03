El intento de montar un "cisco" a Belén Esteban con su marido: fracaso absoluto

Después de un fin de semana de lo más polémico con su amiga íntima Anabel Pantoja, Sálvame comenzó la semana con el "secreto inconfesable" de la princesa del pueblo y se lio la monumental.

Anabel Pantoja ha vuelto a primer plano de rabiosa actualidad corazonera después de su ruptura sentimental con Yulen Pereira. Y con ella su fiel amiga y escudera, Belén Esteban, dispuesta a llegar donde haga falta por su camarada inseparable.

Así las cosas, este lunes Sálvame comenzó la semana avanzando que había tenido acceso al secreto "inconfesable" que guardaban Belén y Anabel. Algo sucedido durante su fin de semana en Canarias y por lo que las amigas habrían sellado un pacto de silencio. Sin embargo, Kiko Matamoros daba una pista y una alusión a una expareja de la princesa del pueblo molestaba mucho a la colaboradora.

Según desveló Matamoros, "tiene vínculos con Canarias, con exparejas de Anabel e incluso con exparejas de Belén". Este último comentario mosqueaba mucho a Esteban, que pedía nombres.

Kiko se echaba a reír y preguntaba: "¿Dani Dj fue pareja tuya?".

Belén Esteban lanza una advertencia a Kiko Matamoros y él matiza

Viendo por dónde iban los tiros, la de San Blas lanzó una advertencia muy rotunda: "Si queréis montar un cisco con mi marido, lo lleváis claro".

"¡No saques las cosas de quicio, no te vuelvas loca!", replicó su compañero, matizando sus propias palabras: "La persona que viene tiene vínculos con Canarias con una expareja de Anabel y de Belén, que no se le hagan los dedos huéspedes a nadie".



"¡Cuando se habla de la expareja de tu novia Marta (López Álamo) te pones como los basiliscos! ¡Cuidadito!", contestó Belén Esteban dejando claro que "gracias a Dios, estoy felizmente casada. Yo no he estado con un ex mío en Canarias".