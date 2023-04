Entre favoritos anda el juego: el consejo de Adara a Asraf que arrasa Telecinco

La quiniela está empezando a mostrarse cada vez más clara para los aficionados al veterano reality de aventuras de Mediaset, pero por el camino, ya lo dice la canción: yo me entretengo.

Es un clásico de Supervivientes y de cualquier reality que se precie: la división en bandos de concursantes y esta edición en Honduras no iba a ser distinta. Desde hace un tiempo Playa Pelícano está totalmente dividida. En un lado se encuentran Adara, Jonan y Asraf. En el otro, el resto de concursantes. El trío no consigue hacer buenas migas con los demás compañeros y pasan la mayor parte del día separados.

Visto lo visto y como está llevando Asraf esta situación, Adara quiso dar un consejo al novio de Isa Pi para que no vuelva a venirse abajo por las disputas con otros supervivientes. "Te lo digo con todo mi cariño, que lógicamente, no puedes dejar que nadie jamás te falte al respeto, pero hay guerras que es mejor no entrar. Que las evites…", comenzaba diciendo la ex de Gran Hermano.

Adara da un valioso consejo a Asraf con todo el cariño

Sin embargo, su mejor aliado en la isla no terminaba de entender sus consejos en un primer momento: "A mí no me van a anular como superviviente", dejaba claro . "Vale Asraf, te lo estoy diciendo con todo mi cariño porque te quiero mucho. Que evites bucles para no desgastarte tú", aclaraba ella.

"Estamos al tercer mes, lo de ser una comuna ya paso a la historia. Después de tantos meses estamos hasta el fifi de estar con la misma gente", añadía Jonan.

Asraf no terminaba de entender las palabras de su compañera pero Adara le explicaba que no estaba diciendo nada en su contra: "Ah lo dices por mí, para que no me sature. Gracias por el consejo".

Una alianza que poco a poco va consolidando su rol de favoritos para ganar esta edición de Supervivientes y que les ayuda a salvarse semana tras semana de la expulsión por parte del público a pesar de que de las nominaciones de sus compañeros no se libran.

Todo ello en una noche de Tierra de Nadie en la que Telecinco logró un 13.6% de cuota de pantalla antes 1.327.000 espectadores, logrando convertirse en la cadena que sedujo al mayor número de personas en el prime time de este martes.