Marta Riesco sentencia la labor de Anabel Pantoja como reportera de Telecinco

La periodista, que denuncia en sus redes sociales su falta de trabajo en televisión, no ha tardado en reaccionar ante los nuevos fichajes de la que fuera su casa durante años.

La que fuera periodista en el programa matinal de Ana Rosa Quintana sigue fuera de la pantalla desde que la cadena cesara a causa de los escándalos que provocaron su relación con Antonio David Flores, con el que terminaría meses más tarde de forma abrupta.

Haciendo gala de su transparencia habitual, Marta Riesco compartía su opinión con sus seguidores de Instagram, tras ver las primeras imágenes de Anabel Pantoja como reportera de TardeAR: "No puedo no comentar esta noticia, porque si no me entra la ansiedad y me entra el agobio... El psicólogo me ha dicho que tengo que, con pausas y no diciendo todo lo que se me pasa por la cabeza, pero tengo que decir las cosas como las siento, si no me producen una úlcera de estómago", comenzaba su publicación.

Sin pelos en la lengua

"Entonces, tengo que comentar esta noticia...", ha dicho, explicando que Mediaset ha contratado los servicios de una presentadora virtual creada con Inteligencia Artificial. Ha sido entonces, cuando ha mencionado el nuevo trabajo de la sobrina de Isabel Pantoja: "Ya no es solo que una periodista tenga que competir con personas que sean 'hijas de', 'sobrinas de'... El otro día contrataron a Anabel Pantoja de reportera... Parejas, exparejas, luego estas personas que salen de La isla de las tentaciones o realities que se vuelven colaboradores...", se ha quejado.

"Ya, las personas que estudian 4 o 5 años para sacarse la carrera de periodismo, ya no tienen que competir con esto, sino que ahora también vamos a competir con la inteligencia artificial en una cadena como es Telecinco", ha comentado en sus redes.

Para Marta, este último movimiento de la que fuera su cadena le ha parecido muy deshonesto con su profesión: "No habrá reporteras, no habrá periodistas, no habrá presentadoras que harían esto impresionantemente bien... Han tenido que coger y crear a una presentadora con Inteligencia Artificial para que trabaje. Esto sería gracioso si no pensase que es el principio del fin".