Sobera intenta sacar una sonrisa a Alma Bollo y sale escaldado pero ganador

Los Bollo, Bollo Brothers o Bollo Familiy llevan días en el candelero por sus comportamientos dentro y fuera de cámara y, claro, todas las miradas estaban puestas en ellos en Supervivientes.

Que los hermanos Alma Bollo y Manuel Cortés, con la inestimable ayuda de su madre, Raquel Bollo, en plató se han convertido en grandes protagonistas de esta edición de Supervivientes es innegable. Y eso que uno tuvo que abandonar la isla por motivos médicos y la otra fue la última expulsada por la audiencia.

Claro que no les ha hecho falta seguir concursando para seguir copando titulares polémicos. Hace unos días la liaron fuera de cámaras mostrando su peor cara y en las redes ya se les conoce con no poca mala leche como los Bollo Brother o los Bollo Family si se incluyen también las salidas de tono de Raquel.

Manuel Cortés no mira al presentador, se ríe con la charla de Carlos Sobera contra las teorías de la conspiración y Alma Bollo, al final, directamente no aplaude #AdaraSv15J #SVGala16 #AsrafNoEstásSolo pic.twitter.com/GdxBt0P6I0 — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) June 15, 2023

Con tanta movida entre bambalinas y acusaciones veladas de "tongo" y "favoritismos" por parte de los miembros y de los seguidores del Clan, este jueves de Gala los concursantes que quedan dentro de Supervivientes recibieron una noticia que llenó la palapa de reacciones muy diferentes y es que se enteraron de que volverán los cinco juntos a Madrid porque durante la gala no hubo expulsión y vivirán a la final en una casa aislada en Madrid.

No faltaron las lágrimas, los gritos y la alegría, aunque también aseguraron tener pena al saber que les queda muy poco en Honduras.

El rifirrafe de las sonrisas entre Carlos Sobera y Alma Bollo

Una noticia que cayó también como una bomba en el plató, donde Carlos Sobera se encargó de recoger las reacciones ante la inesperada noticia. Primero preguntó a Alma Bollo por esto: "¿Os ha gustado la noticia?". "Sí, claro", entonó ella y el presentador reaccionó ante la actitud de la recién expulsada del concurso: "Me ha llamado mi madre hace diez minutos, me ha dicho que tengo una chica muy guapa a mi derecha que tienes que ser tú, que no me ha sonreído en toda la noche".

"Soy muy feliz, aunque no os lo creáis", dijo Alma pero Sobera no quiso darse por vencido: "Aparte de que me lo digas quiero verlo". "No me caracteriza a mí la sonrisa", entonó ella igualmente seria pero el presentador aseguraba que no ha visto esto durante el programa: "No, yo te he visto en la isla con una sonrisa de oreja a oreja muchas veces".

Fue entonces cuando Alma Bollo explicó que en Honduras era muy feliz y que todo el ambiente era muy bueno. "Aquí también, en casa más todavía", apuntó Sobera en clara referencia a las últimas polémicas que ha protagonizado la familia, pero la exconcursante le respondió con toda la ironía del mundo: "No te imaginas cómo es".

Alma Bollo sonríe en su Instagram y explica su actitud en plató

Puede que Sobera no lograra su objetivo de sacarle una sonrisa ante las cámaras durante la Gala pero sí lo consiguió en los stories de Instagram. De hecho, Alma subió uno durante el programa para contar, sonriendo, por qué no sonríe en la gala: "Ya estamos aquí, muy sonriente, no me pasa nada, estoy muy contenta, lo único es que estoy todavía un poco aturdida y empanada".

Entre pitos y flautas el caso es que Supervivientes volvió a machacar el prime time del jueves para Telecinco liderando con un 17.6% de cuota de pantalla a bastante distancia de sus competidoras. La que más se acercó fue La Uno de TVE con la serie 4 Estrellas y un 10.8% ante 1.395.000 personas, por delante de Antena 3 con Heridas (9% y 996.000).