Lo que haría Belén Esteban a Toño Sanchís si se lo encuentra da miedo en Sálvame

El último palo que ha recibido el exrepresentante de la princesa del pueblo le ha servido para resucitar viejos fantasmas que, sin embargo, no terminan de seducir a sus "súbditos".

Hacía tiempo que no se hablaba de él, pero desde que Kiko Hernández contó en Sálvame que había ganado una demanda a Toño Sanchís, el exrepresentante ha vuelto con fuerza a los contenidos del programa de corazón de Telecinco.

Y es que Belén Esteban ha aprovechado para recordar algunas de las cosas que le pasaron con él, como por ejemplo cuando ganó su edición de GH VIP: "Cuando dije que iba a donar el dinero, me dijo que no, pero yo dije que lo hacía. Al salir me dijo que había hecho muy mal por donar el dinero".

También ha hablado del proceso judicial que vivió con él: "Me gasté mucho en el proceso, tuve que contratar a un calígrafo, supuestamente él o quién fuera de su alrededor me falsificaron nueve firmas y dos a mi hermano".

Asimismo, la princesa del pueblo explicó que la deuda que Sanchís tiene con ella la heredan sus hijos: "Eso lo he dejado yo en constancia, que mi heredera puede reclamar que ese dinero es para ella".

Kiko Hernández echa leña al fuego entre Belén Esteban y Toño Sanchís

Sincera que es ella, cuando Kiko Hernández le preguntó qué haría si se encontrase en algún momento cara a cara con Toño, no dudó en contestar que "no lo voy a decir porque me puede oír él, no le pegaría ni nada, pero algo le voy a hacer", admitió. Y echando un poquito más de leña a la hoguera, su compañero le desveló que hay alguien del equipo que se encuentra todos los fines de semana con Sanchís y es "en un campo de fútbol".

A la espera de ver si sigue el enfrentamiento entre Belén Esteban y Toño Sanchís fuera del plató de Sálvame lo cierto es que a los espectadores no pareció seducirles demasiado como contenido. De hecho Telecinco bajó en sus dos versiones este martes en los audímetros y la Limón hizo un 10.7% de share y 1.038.000 espectadores mientras la Naranja anotó un 12.5% y 1.025.000, las cifras más bajas para ambas desde el 10 de abril.