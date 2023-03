Una periodista cercana destapa el gran cabreo que se gastan Malú y Albert Rivera

A vueltas con la relación más morbosa de los últimos tiempos y que más expectación genera, entre otras cosas por las dosis de secretismo que siempre la han caracterizado, sube la tensión.

En las últimas horas se han intensificado los rumores de ruptura entre Malú y Albert Rivera. Con esta "breacking news" sobre la mesa no ayudó mucho que este jueves en Sálvame entrara en directo la reportera Giovanna González para compartir unas imágenes que reforzarían la teoría de la separación.

Una secuencia en la que se puede ver al político disfrutando de la fiesta de presentación del último tema de Carlos Rivera, evento al que acudió sin Malú. La prensa vio llegar solo a Rivera, les resultó extraño y decidieron grabarle: "Vemos que empieza a saludar a todas y cada una de las mujeres de la fiesta". Estaba con unas amigas influencers en el mismo grupo y ellas fueron quienes confirmaron las sospechas de Giovanna: "Nos dicen que, por cómo trata a la gente, cómo se expresa ya no estarían juntos o, al menos, estarían en una crisis".

Sin embargo, poco después Pilar Vidal intervino en directo en el programa para dar una exclusiva desmintiendo todo: "Albert Rivera y Malú no han roto". Según su versión: "Celebraron el cumpleaños, ese bulo que se ha difundido de la imagen en la que aparece la tarta y había invitados en casa y él no estaba, no es cierto. Él celebró el cumpleaños con Malú".

Ante la pregunta de Kiko Hernández sobre por qué no se siguen en las redes sociales, explicó ha explicado que nunca se han seguido: "Él ha seguido a Malú y la sigue en redes sociales, pero nunca le da likes y nunca suben imágenes juntos".

El "cabreo" de Malú y Albert Rivera por las "personitas" que tienen en común

Además, Pilar Vidal aclaró que la cantante nunca le ha seguido a él y que tampoco tienen intención de subir imágenes juntos porque quieren mantener esa parte privada ya que ahora que él ya no es político no quiere convertirse en un personaje público. Asimismo, la periodista confirmó que la pareja está muy cabreada con todo lo que está saliendo porque tienen "personitas" en común que ya se enteran de todo y no les apetece estar dando explicaciones que no vienen a cuento.