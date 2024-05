Kevin Costner rompió a llorar tras una ovación de 10 minutos en Cannes

El actor a los 69 años, recibió una ovación de 10 minutos en el Festival de Cine de Cannes por su trabajo en la película "Horizon: An American Saga”.

Kevin Costner coescribió, dirigió y protagonizó esta película , que se estrenará el 28 de junio y formará parte de un proyecto de cuatro partes sobre el asentamiento del oeste americano.

Costner ha demostrado su fascinación por el Salvaje Oeste y la historia de Estados Unidos , una pasión evidente en sus trabajos cinematográficos, especialmente en "Bailando con lobos", que ganó 7 premios Oscar.

Emotiva ovación en Cannes

Kevin Costner, de 69 años, fue ovacionado durante 10 minutos en el Festival de Cine de Cannes el 19 de mayo por su trabajo en la película "Horizon: An American Saga" . El actor de "Yellowstone" coescribió, dirigió y protagonizó esta película, que se estrenará a finales de junio.

Visiblemente conmovido, Costner expresó:

“Lamento que hayan tenido que aplaudir tanto para que yo entendiera que debía hablar”. El veterano actor añadió: “Fue un momento tan bueno, no sólo para mí, sino también para los actores que vinieron conmigo, para la gente que creyó en mí y que siguió trabajando. Es un negocio divertido y estoy muy feliz de haberlo encontrado. No hay lugar como este”.

Estreno de "Horizon: An American Saga"

El Festival de Cine de Cannes presentó la primera prueba real de "Horizon: An American Saga", una película épica occidental de varios capítulos dirigida por Kevin Costner que se estrenará el 28 de junio .

La gran ovación de 10 minutos del público sugiere que este podría ser otro gran éxito para el cineasta, quien además de desempeñar el papel principal, también es director, productor y coguionista junto a Jon Baird.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Warner Bros. Pictures (@wbpictures)

Costner, conocido por su papel en "Yellowstone" de Paramoun t, mencionó en su discurso:

“Yo hice esto. Ya no es mío. Es tuyo. Lo supe en el momento en que esto terminó y así debería ser. Creo que las películas no se tratan de sus fines de semana de estreno. Se trata de su vida y de cuantas veces estás dispuesto a compartirla”.

Tal como refleja el Dailymail . El actor, agradeció al público por su tiempo y esperanza en que su esfuerzo haya valido la pena.

Presencia Familiar y carrera en "Yellowstone"

Kevin Costner asistió a la alfombra roja de Cannes con cinco de sus hijos , quienes también aparecen en "Horizon: An American Saga". Durante su discurso, comentó:

“Nunca olvidaré esto. Mis hijos tampoco. Todos se ven tan hermosos, tan bien vestidos, las mujeres, los hombres. Son tan guapos”.

El actor ha sido aclamado por su trabajo en "Yellowstone" , donde interpreta al patriarca John Dutton III. Costne r ganó un Globo de Oro en 2023 por su actuación.

La primera mitad de la última temporada de "Yellowstone" se emitió en enero de 2023 y quedó en el limbo debido a retrasos en la producción y tensiones con el creador Taylor Sheridan. En una entrevista con Deadline, Costner aclaró que siempre priorizó "Yellowstone" y que no iniciaron los conflictos.

El último papel cinematográfico de Costner fue en "Let Him Go" (2020) junto a Diane Lane. Su último trabajo como director fue "Open Range" (2003). "Horizon: An American Saga " se lanzará en dos entregas durante el verano, el 28 de junio.

Elenco de "Horizonte: Una saga americana"

Además de Kevin Costner, la película cuenta con un enco estelar que incluye a Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone, Giovanni Ribisi, Ella Hunt, Danny Huston, Tom Payne, Abbey Lee, Michael Rooker, Will Patton, Douglas Smith, Luke. Wilson e Isabelle Fuhrman. Otros actores destacados son Jamie Campbell Bower, Michael Anganaro, Jeff Fahey, Tom Everett y Thomas Haden Church.

El reparto se completa con Tatanka Means, Tim Guinee, Colin Cunningham, Scott Haze, Georgia MacPhail, Alejandro Edda, Wasé Winyan Chief, Angus Macfadyen, Jon Beavers, Alex Nibley, Kathleen Quinlan, Etienne Kellici, Amos Jason Charging Cloud, Bodhi Okuma Linton , Gregory Cruz, James Russo, David O'Hara, Chris Conner, Leroy M. Silva, Bernardo Velasco y Glynn Turman.

Costner, emocionado por el apoyo recibido, dijo:

“No había ninguna razón para que esto fuera a suceder, y es simplemente otro milagro en mi vida. Muchas gracias por darme su valioso tiempo. Espero que este tiempo haya valido la pena para ti. Gracias.”

Dirigir "Horizon: An American Saga" marca la cuarta vez que Costner dirige una película, sumándose a su experiencia en "Dances With Wolves" (1990), "The Postman" (1997) y "Open Range" (2003).

El éxito de 'Bailando con lobos' en 1991

El trabajo de Kevin Costner en "Bailando con lobos" en 1991 le valió 7 premios Oscar.

La película recibió 12 nominaciones y se llevó 7 estatuillas . Costner ganó los premios al mejor director y mejor actor, además de otros galardones como mejor película, mejor sonido, mejor guión adaptado, mejor banda sonora, mejor montaje, mejor vestuario, mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto y mejor diseño de producción. . .

Costner siempre ha tenido un profundo amor por el Salvaje Oeste y la historia de Estados Unidos, una pasión que ha podido plasmar en varias ocasiones a través del cine.

"Muchas veces nos comparamos con otras generaciones. Pienso en lo que estaba en juego. ¿Cómo sobrevivió la gente? Hay una crudeza y una imprevisibilidad en ello. Eso me atormenta", comentó a People en noviembre de 2022.

Hablando de la dificultad de realizar "Horizon", Costner confesó que , aunque fue un desafío enorme, es precisamente lo que siente que debe hacer en este momento de su vida .

"Horizonte es increíblemente significativo para mí", expresó. "Ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida, pero es exactamente lo que quiero hacer".

En resumen, la ovación de 10 minutos en Cannes subraya no solo el talento de Kevin Costner, sino también su capacidad para tocar los corazones del público con historias poderosas.

Su pasión por el cine y el Salvaje Oeste ha sido una constante en su carrera, llevándolo a crear obras significativas que resuenan con audiencias de todo el mundo . "Horizon: An American Saga" parece ser otra creación impresionante a su legado, y la emoción y gratitud que mostró en Cannes reflejando su dedicación a su arte ya quienes lo apoyan. Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.