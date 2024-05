Cristina Tárrega "bloquea" el regreso de Terelu Campos a Sálvame: los motivos

La nueva versión del mítico magacín que Telecinco cerró sin miramientos tras 14 años en antena está a punto de estrenarse con dos grandes "bajas". Una de ellas ya tiene explicación y promete

Mucho se está hablando del inminente estreno del Ni que fuéramos Sálvame un año después de que Telecinco echara el cerrojazo al formato original tras 14 años en antena.

Con la mayoría de los rostros que hicieron mítico el magacín del corazón presentes este lunes en rueda de prensa se confirmó que de momento la nueva aventura comenzará con dos grandes bajas entre los veteranos: Kiko Hernández y Terelu Campos.

A la espera de que se aclare por qué Hernández no acompañará en este viaje a los Belén Esteban, María Patiño, Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Chelo García Cortés, etc., parece que ya se empieza a vislumbrar por qué Terelu Campos no lo hará.

Según la revista Semana, el que parecía que sería su nuevo trabajo no lo será porque la hija de María Teresa Campos tiene otros proyectos que serían incompatibles.

Lo nuevo de Terelu Campos en Telecinco... y lo viejo en Lecturas

A saber, estaría negociando su regreso a Telecinco para convertirse en colaboradora estrella de la segunda temporada de La Vida Sin Filtros de Cristina Tárrega, según Algopasatv.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los colaboradores del nuevo Sálvame sigue denunciando "vetos" o "censuras" por parte de Mediaset de manera más directa o indirecta no parece que Terelu pudiera compatibilizar los dos proyectos al mismo tiempo.

A todo esto otro giro radical tendría lugar en la vida profesional de la mayor de las Campos, puesto que según El Español también deja su blog semanal en la revista Lecturas. Después de tres años, la cabecera y la presentadora habrían decidido darse un tiempo.