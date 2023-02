El Cordobés pide un favor especial a la Infanta Elena para el Rey Emérito

Todas las miradas estaban puestas en Manuel Díaz a pesar de que había personajes tan importantes como la hermana de Felipe VI o Isabel Díaz Ayuso. Su gesto no paso desapercibido a nadie.



"Majestad, dígale a su padre que ya me junto con el mío". Son las palabras de Manuel Díaz El Cordobés a S.A.R la Infanta Doña Elena. Sucedió este jueves en el Hotel Santo Mauro de Madrid donde se presentaba el cartel de la corrida de toros benéfica que tendrá lugar el próximo 25 de febrero en Navalcarnero (Madrid). Una tarde de toros que compartirá con el matador Gonzalo Caballero y el rejoneador Leonardo Hernández. Hacía tiempo que no se recordaba para la prensa una convocatoria de tal envergadura en número de periodistas y fotógrafos congregados en la calle Zurbano de la capital. Hay razones.

"Mi vida cambió el pasado martes", son las palabras de Manuel Diaz El Cordobés cuando hace referencia al encuentro después de 54 años con su progenitor, Manuel Benítez El Cordobés. El abrazo entre un padre y un hijo después de muchas luchas personales incluso judiciales. La personal desde su nacimiento y la judicial culminó en 2016. "Quizás no sea yo quien ha encontrado a un padre sino que Manuel ha encontrado a un hijo" comenta un emocionado Díaz al hablar de lo sucedido esta semana.

Ha querido recordarlo durante la rueda de prensa a la que ha asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y la hija mayor del Rey Emérito, la Infanta Doña Elena.

Virginia Troconis y Julio Benítez, cómplices en el encuentro entre su marido y su padre, respectivamente

Manuel Díaz está emocionado. Sus ojos brillan como nunca. La complicidad con su mujer está más viva que nunca. Virginia Troconis ha sido una de los cómplices necesarias para colmar de felicidad a su compañero de vida. Ella más que nadie era conocera de la ilusión que le hacía este momento a su marido. Todos lo han conseguido. También el hermano de Manuel, Julio Benítez.

"Esta mañana he hablado con el jefe y le he dicho que iba a hacer una corrida benéfica en Navalcarnero. Le ha gustado mucho la idea y me ha dicho que si hoy había mucha prensa que lo llamara que él venía", relata la conversación que ha mantenido con su padre. El próximo martes hablará tranquilamente de su nueva vida y de cómo han sucedido los acontecimiento previos a "la foto de mi vida".