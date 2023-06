Marta Flich arrasa la redes sociales robándole el puesto a Jorge Javier Vázquez

Tanto se está hablando de la nueva deriva que tiene en mente la nueva cúpula directiva de Mediaset para Telecinco que el final de Sálvame más bien parecería solo uno de tantos cambios drásticos a los que se iba a someter la cadena.

Sin embargo, los más incondicionales de los programas más veteranos y míticos del grupo parece que pueden estar tranquilos, al menos en algunos puntos porque ya no solo Supervivientes parece salvarse de la quema, también el legendario Gran Hermano en su versión VIP.

Así lo acaba de confirmar Telecinco revolucionando las redes sociales eso sí con el nombre de la presentadora que se encargará de sustituir a Jorge Javier Vázquez, Marta Flich.

La presentadora de Todo es Mentira de Cuatro arrasó Twitter con la noticia y su rostro era el más compartido por unos usuarios que se debatían entre la alegría que les produce la nueva edición del veterano reality y las dudas que provoca un perfil más informativo como el de Flich al frente de un formato de telerrealidad y entretenimiento como Gran Hermano.

"El reto más importante de su carrera en televisión", lo llamó Mediaset y los seguidores del programa se debatían en las últimas horas entre la sorpresa, el agrado, la duda y la alegría.

El fichaje de Marta Flich como presentadora de GH VIP me tiene en shock. No me esperaba algo así para nada, pero lo que desde luego delata es que hay una intención clara de cambios y que se viene un Gran Hermano diferente a lo que hemos visto hasta ahora. #GHVIP8