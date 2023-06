Bosco Martínez Bordiú amenaza a Nacho Vidal con el tamaño de sus partes nobles

El sobrino de Pocholo sigue protagonizando momentazos en Honduras y consolidando su faceta de personaje entre la audiencia española. Su última "hazaña" ha dejado en shock a los "favoritos".

Aunque los favoritos para ganar esta edición de Supervivientes siguen siendo Asraf Beno y Adara Molinero (cuya rivalidad a medida que se acerca el final del reality no para de crecer), lo cierto es que Bosco Martínez Bordiú se ha revelado como un gran personaje que está haciendo las delicias de los seguidores del formato de aventuras de Telecinco.

El sobrino de Pocholo Martínez Bordiú no deja de dar momentazos y ahora ha vuelto a hacerlo. Y es que los concursantes protagonizaron un divertido momento en las playas de Honduras al quedarse en ropa interior, momento en el que no pudieron evitar fijarse en los atributos de Bosco.

Bosco Martínez Bordiú impresiona a sus compañeros de Supervivientes

"Ahora entiendo quien es tu tío Pocholo. Ahora entendemos lo de boscolitos. Yo se la había visto, pero con el slip parece más. Es que yo no la tengo tan grande", se reía Jonan. "Sería boscolón. Ya está chicos, podéis iros a vuestra casa, Bosco gana", bromeaba Alexia Rivas.

Adara Molinero no podía quitar los ojos de encima a su compañero: "No he visto nada semejante en mi vida. Dios Santo. Estoy shocked. No puedo dejar de mirarlo. Dios mío, cada vez que lo miro es más grande parece. Le va a quitar el puesto a Nacho Vidal", clamaba entre sorprendida y divertida.



Alma y Jonan trataban de convencer al joven para que apareciese así en la gala del jueves. "Si no te salvan el martes, vienes con el tanga, es una buena llamada de atención, yo llamaría", señaló entre carcajadas la hija de Raquel Bollo.