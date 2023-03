La examiga de Olga Moreno deja a Carlos Sobera muerto de la risa con su defensa

Ana Luque se ha ido ganando poco a poco un huequecito entre los espectadores y sus propios compañeros de Telecinco con su carácter distendido y espontáneo que volvió a demostrar una vez más

Ana Luque se dio a conocer entre el gran público defendiendo a su entonces amiga Olga Moreno en Supervivientes, en la edición que ganó la exmujer de Antonio David Flores.

Y tuvo tanto éxito televisivo que posteriormente fue ella la que participó en el reality de aventuras de Telecinco. Ahora, con la nueva temporada de Supervivientes en marcha, Ana Luque sigue siendo tertuliana en plató y este martes volvió a demostrar por qué.

De hecho, logró sembrar de risas el Tierra de Nadie de Carlos Sobera con su particular defensa de Asraf.

Todo comenzó porque los concursantes se reían del marroquí por llevar ya mucho tiempo tratando de construir un martillo con diferentes elementos de la isla sin demasiado éxito.

Sin embargo, desde Madrid le salieron no pocos defensores. "Asraf está muy criticado. No para, está siempre intentando hacer cosas y eso va en beneficio del grupo", señaló María Jesús Ruiz. "Está muy infravalorado, están todos los concursantes criticándolo por si hace mucho. Pues si ellos no lo hacen, que se levanten y lo hagan", coincidía también Alexia Rivas.

Los colaboradores defienden a Asraf y Ana Luque pone la puntilla divertida

"Me da rabia que Jonan, está sin hacer nada y lo critica", explicó Hugo Paz. "Los únicos que se levantan son Asraf y Ginés. Más gracias de las que les tenían que dar. Ha intentado pescar con la cuerda, no se puede, pero al menos le pone la intención", dejó claro Jorge Pérez, ganador de su propia edición del reality.

Fue entonces cuando Ana Luque quiso también defender al novio de Isa Pantoja... y lo hizo de tal manera que los colaboradores y el presentador no pudieron evitar estallar en carcajadas. "Asraf no es comunicativo, no es gracioso, no es divertido, tienes muchos no, pero tiene cosas que son un sí. Es trabajador", comentó provocando la carcajada colectiva. "Lo ha puesto a parir, pero es trabajador", respondió muerto de risa Carlos Sobera.

Este tipo de salidas son las que han hecho famosa a Ana Luque y le han granjeado una gran aceptación entre el público, tal como se volvió a demostrar este martes en el que Tierra de Nadie de Supervivientes lideró la noche para Telecinco con un 15.2% de share y 1.407.000 espectadores, por delante de Hermanos en Antena 3 (14.4% y 1.378.000) y de Viajando con Chester en Cuatro con Carlos Latre como invitado (7.4% y 761.000).