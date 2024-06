El traje de volantes de la detenida por el crimen de Borja Villacís iza La Sexta

El caso del asesinato del hermano de Begoña Villacís tiene a todos los expertos mediáticos trabajando a destajo por averiguar más detalles de la misteriosa vida privada de esta persona.

Este martes todos los programas de tarde de la parrilla cambiaron rápidamente la escaleta de sus contenidos para dejar de lado sus contenidos de corazón habituales y centrarse en la vida privada y familiar de un personaje tan conocido como la exvicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís, cuyo hermano menor fallecía tras ser tiroteado este martes a plena luz del día en la zona de Fuencarral-El Pardo.

Una sucesión de acontecimientos, vídeos, intervenciones de la policía y escenas propias de una película americana de acción que dejaron incluso a los expertos con la boca abierta.

Los asesinos "chapuceros" de Borja Villacís

En el plató de Más Vale Tarde de La Sexta, el experto en seguridad, José Félix Ramajo, analizó el asesinato a tiros de Borja Villacís, así como el vídeo que capta a los presuntos asesinos cambiando las matrículas del coche frente a un polígono industrial: "La ejecución ha sido perfecta, porque han conseguido lo que querían, y luego la preparación ha sido una chapuza, desde el principio hasta el final".

"Han cambiado las matrículas sin ponerse ni guantes, o sea que estará el coche lleno de huellas de estos individuos y se les va a poder localizar más temprano que tarde", afirmó Ramajo, destacando también la ventaja que le aporta a la Policía tener ya "una detenida que ha estado dentro del hecho delictivo".

Precisamente las imágenes de esta detenida se viralizaron rápidamente este martes y dieron no poco que hablar. Sobre esta mujer, la presentadora Cristina Pardo no pudo por menos que comentar que "me ha sorprendido mucho que ha ido a cometer un asesinato con un vestido de volantes nada discreto. Si te pilla una cámara con ese vestido...", detalle que confirmó la sensación de chapuza que señaló Ramajo:"Todo esto será de estudio", pues "todas las piezas estaban mal engranadas desde el principio".

Con estas trazas y el interés del público por un suceso que impactó este martes a toda la sociedad española, Más Vale Tarde canalizó esta expectación y la transformó en cifras de audiencia, subiendo al 7.2% de share y 525.000 espectadores, sus mejores cifras desde el 30 de mayo.

A todo según señaló el TardeAR de Ana Rosa Quintana en Telecinco, esta detenida pertenecería al Clan de Tráfico de Drogas de Vargas en Toledo. Manu Marlasca informó de que esta mujer de 52 años cuenta con varios antecedentes y antes del crimen alquiló el coche en la estación de Atocha.

La mujer implicada habría mentido a la Policía al decir que había sido secuestrada, pero gracias a las imágenes que emitió el programa se ha podido comprobar que ella estaba con los otros dos delincuentes que se están buscando.

El pasado del hermano de Begoña Villacís que ahora vuelve a primer plano

El magacín de Quintana también indagó en la vida privada de Borja Villacís, cuyo pasado ahora puebla los titulares de todos los medios.

El hermano de la ex de Ciudadanos Borja Villacís estaba imputado en una causa por narcotráfico y blanqueo de capitales a gran escala en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Algunas informaciones lo vinculaban al grupo de radicales del Real Madrid Ultras Sur.

Según la Guardia Civil, formaba parte de uno de los clanes de la droga más importantes desarticulados en España. El grupo cayó en el marco de la operación Águila Frozen, en 2021, durante la que fueron detenidas 27 personas y se incautaron diversas armas de fuego, uniformes policiales, y casi 240 kilogramos de cocaína de gran pureza.

A Villacís se le relaciona también con la banda del Niño Skin, un conocido Ultrasur llamado Antonio Menéndez y detenido a mediados de 2023 en el marco de una operación contra el narcotráfico en Madrid. En su currículum figuran delitos por tráfico de estupefacientes, lesiones y robo con violencia. También participó en la paliza recibida por un aficionado del Celta tras un partido del equipo gallego contra el Real Madrid.

Borja Villacís, un pasado violento como "nazi ultrasur"

Según el magacín de Quintana, el asesinado reconocido Ultrasur del Real Madrid, ya había vivido episodios escandalosos en su vida. Fue detenido en septiembre de 2004 con solo 21 años por agentes de la Brigada Provincial de Información acusado de agredir a un joven a la salida de un bar de copas del distrito de Moncloa-Aravaca. El joven salió de un pub del distrito acompañado de cuatro chicas y fue perseguido por varios ultras, entre ellos el hermano de Villacís, que le alcanzaron en la calle de Hernani, donde le insultaron y le golpearon. Los cuatro detenidos tenían en su haber dos puños americanos, unas tijeras y un cuchillo con funda. Además, en el interior del vehículo los agentes también encontraron una navaja multiusos con funda, panfletos y pegatinas con simbología "nazi ultrasur".