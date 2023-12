Ancelotti se lía con el nombre de sus futbolistas de la manera más cómica

El preparador italiano del Real Madrid estaba analizando las opciones de su equipo para la defensa cuando hizo un refrito entre dos de sus futbolistas provocando la carcajada de todos

Una rueda de Prensa previa a cada partido. Otra posterior. En cualquiera de las cuatro estaciones. Por la mañana, por la tarde o por la noche. Haga frío o calor, llueve o truene. La vida de un entrenador de fútbol conlleva una exposición pública excesiva, y es normal que a veces se cometan patinazos, gazapos que se cuelan sin querer. Como el mix de Tchouameni y Camavinga que se ha inventado hoy Carlo Ancelotti en su rueda de Prensa previa al partido contra el Alavés del jueves.

¿QUÉ TE PASO CARLETO?



Momento de confusión para el entrenador del Real Madrid, Carleto Ancelotti que durante su última conferencia de prensa mezcló los nombres de Camavinga y Tchouameni, intentando hacer mención a este último.#ÚnicaEnDeportes #1120AMpic.twitter.com/3Ehf9ZU9Nm — Radio La Deportiva (@LaDeportivaPy) December 20, 2023

El entrenador del Real Madrid estaba hablando sobre las opciones que maneja para intentar cubrir la baja de David Alaba, quien se lesionó el pasado domindo del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y fue operado el miércoles de la dolencia, que le mantendrá apartado de los terrenos de juego el resto de temporada. Fue en ese momento que Ancelotti sufrió un lapsus y mezcló los nombres de dos de sus futbolistas, Aurelien Tchoauemeni y Eduardo Camavinga.

"A Tchouameninga (sorpresa y risas)… A Tchouameni no le gusta jugar de central, como a Camavinga no le gusta de lateral. Él está convencido de que si hay una emergencia, va a jugar de central; pero su futuro en el Real Madrid es como pivote”, fueron las palabras de Ancelotti, que tras su error no tomó en escenificar su error con gestos ostensibles.

Mañana, Kepa

Mientras, el debate de la portería del Real Madrid no tiene fin. Lo que en un principio se dijo que sería Kepa Arrizabalaga como el sustituto de Thibaut Courtois para toda la temporada se ha convertido en una espiral de dudas por las prestaciones de Andriy Lunin Durante los últimos partidos el guion ha sido ver al vasco jugar los partidos de Champions y al ucraniano en Liga, pero el italiano desveló que Mañana va a jugar Kepa y en la segunda parte de la temporada voy a elegir a uno de los dos”, dijo.