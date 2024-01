Así ha sido la histórica victoria de Carlos Sainz en el Dakar

El campeón del Rally Dakar 2024 está agradecido: “Me hace mucha ilusión este triunfo por la valentía de Audi al afrontar un desafío como es ganar el Dakar con un vehículo tan sofisticado"

Audi Center Madrid Norte ha sido el escenario de un evento muy especial: la celebración de la victoria de Carlos Sainz y Lucas Cruz en el Rally Dakar 2024. La pareja española ha escrito un nuevo capítulo en la historia de la marca al conquistar el rally del desierto más duro del mundo, estableciendo además un nuevo hito, ya que Audi se convierte en el primer fabricante que logra la victoria en la prueba con un prototipo de bajas emisiones con propulsión eléctrica.

Apenas transcurridos dos años y unos pocos meses desde que Audi desvelara, junto a Carlos Sainz y Lucas Cruz, los detalles del RS Q e-tron para su primer asalto al Rally Dakar, las instalaciones de la marca de los cuatro aros en Madrid han sido una vez más el escenario de un evento muy especial: el caluroso recibimiento a la pareja española, recién llegada de Arabia Saudita tras escribir un nuevo capítulo en la historia del automovilismo deportivo al conquistar el mítico rally del desierto con un prototipo electrificado.

Resumen de la victoria

Carlos Sainz suma su cuarto triunfo en el Rally Dakar y eleva, una vez más, el récord como piloto más veterano en ganar la prueba

Tras un prólogo y doce etapas que totalizaron más de 7.800 kilómetros -4.600 de ellos cronometrados-, con durísimas jornadas de más de 400 kilómetros de dunas, grava y piedras y con la dificultad añadida este año de una etapa maratón de 48 horas, Carlos Sainz y Lucas Cruz se alzaron con la victoria en el Rally Dakar 2024 al cruzar la meta con su RS Q e-tron en Yanbu, a orillas del Mar Rojo, con una ventaja de 1 hora y 20 minutos sobre el segundo clasificado.

Carlos Sainz suma su cuarto triunfo en el Rally Dakar y eleva, una vez más, el récord como piloto más veterano en ganar la prueba, además de convertirse en el único que lo ha logrado con cuatro marcas distintas, siempre con Lucas Cruz como copiloto. La pareja afianzó su gran ventaja después de liderar la prueba sin interrupción desde la sexta etapa. Sin embargo, el bicampeón del mundo de rallies y su experimentado copiloto no pudieron estar seguros del triunfo hasta poco antes del final. Sus perseguidores del equipo BRX, la pareja formada por Sébastien Loeb/Fabian Lurquin, siguieron recortando distancias hasta que su coche sufrió daños el penúltimo día.

Declaraciones

Visiblemente emocionado, Carlos Sainz explicó el sabor especial que tiene su cuarta victoria en el Dakar: “Es el resultado soñado tras un año realmente complicado"

José Miguel Aparicio, Director de Audi España, destacó el el valor de la victoria y el papel crucial de la pareja española en el desarrollo del vehículo desde el inicio del proyecto: “Fuimos los primeros en ganar el Mundial de Rallyes con un coche con tracción quattro; los primeros en lograr la victoria en Le Mans con un prototipo con motor diésel y, más tarde, con la tecnología híbrida; y ahora hemos logrado lo que parecía imposible: conquistar el Dakar y ser los primeros en hacerlo con un prototipo electrificado. Lo más importante, además del triunfo, es el orgullo que sentimos al comprobar el peso y el reconocimiento que el trabajo de Carlos y Lucas ha dejado estos años dentro de la organización”.

Visiblemente emocionado, Carlos Sainz explicó el sabor especial que tiene su cuarta victoria en el Dakar: “Es el resultado soñado tras un año realmente complicado. Volvíamos de una lesión, había que recuperarse, analizar lo que sucedió el año anterior… Aunque los test fueron bien, los resultados en la Baja Aragón y en el Rally de Marruecos nos hacían afrontar la prueba con algo de preocupación. Pero la historia ha tenido un final feliz, con una carrera en la que hemos tenido que combinar mucha velocidad, estrategia y trabajo en equipo”.

Claves de la victoria

La navegación en esta prueba ha supuesto un gran desafío. Para la pareja española, el Dakar 2024 ha sido la edición más dura desde que esta prueba se disputa en Arabia Saudita

Sainz quiso resaltar la importancia de contar con Lucas Cruz como copiloto: “Sin él a mi lado esta victoria no habría sido posible, Lucas ha hecho un trabajo fantástico, sin duda, su mejor Dakar conmigo. Me da mucha confianza llevarlo a mi lado. Y, por supuesto, también quiero resaltar el trabajo del equipo Audi y el apoyo de la afición. Me hace mucha ilusión esta victoria, sobre todo por la valentía que ha demostrado la marca al afrontar un desafío como es intentar ganar el Dakar con un vehículo tan sofisticado. Me alegro de que haya llegado la merecida recompensa”. Sobre el hecho de haber ganado su cuarto Rally Dakar a los 61 años, Sainz confirmó sentirse en plena forma: “Lo importante no son los números del DNI, sino lo que dice el cronómetro cuando acaba una especial”.

La navegación en esta prueba ha supuesto un gran desafío. Para la pareja española, el Dakar 2024 ha sido la edición más dura desde que esta prueba se disputa en Arabia Saudita. Al respecto, Lucas Cruz explicó que “la preparación en Marruecos fue muy buena, nos permitió coger una confianza extra para dejar la parte de la navegación lista y afrontar la carrera con seguridad. Dentro del coche hemos ido muy tranquilos, siempre sabiendo lo que tocaba hacer en cada momento."

Dificultades y retos

Por primera vez, un prototipo de bajas emisiones con propulsión eléctrica, batería de alto voltaje y convertidor de energía consigue la victoria en el rally del desierto más duro del mundo

"Las dificultades y las sorpresas han venido este año por las largas esperas dentro del coche entre especiales y, sobre todo, por los pinchazos. Menos una jornada, hemos pinchado todos los días y muchas veces en más de dos ocasiones. Lo importante es no bajar nunca el ritmo ni la concentración, pues los errores aparecen más rápido”. Cruz también destacó la importancia del trabajo en equipo:

“Realmente somos como una gran familia, si no tienes el apoyo de un equipo como el de Audi que te ayude en los momentos difíciles, habría sido imposible. Es el espíritu de equipo el que te hace conseguir la victoria en una carrera como el Dakar”. Por primera vez, un prototipo de bajas emisiones con propulsión eléctrica, batería de alto voltaje y convertidor de energía consigue la victoria en el rally del desierto más duro del mundo.

Resto del equipo Audi

Las otras dos tripulaciones de Audi también tuvieron una buena actuación al comienzo de la prueba

Las otras dos tripulaciones de Audi también tuvieron una buena actuación al comienzo de la prueba. Los suecos Mattias Ekström/Emil Bergkvist ganaron el prólogo y escalaron hasta la segunda posición, detrás de Sainz/Cruz, después de seis etapas. Sin embargo, un problema en el eje trasero de su RS Q e-tron en la séptima jornada acabó con sus posibilidades de triunfo. Stéphane Peterhansel, plusmarquista con 14 victorias en el Dakar, ocupaba la sexta posición poco antes del ecuador de la prueba, tras lograr su 50ª victoria de etapa en coche y su 83ª en la general.

Una avería en el sistema hidráulico en la sexta etapa le hizo retroceder, junto a su compatriota francés Edouard Boulanger, hasta la 22ª posición en la clasificación general.

A partir de este momento, las dos parejas se pusieron al servicio del equipo Audi Sport. El

Director de Audi Motorsport, Rolf Michl, y Sven Quandt, Director del equipo Q Motorsport, implementaron una estrategia perfecta en la exigente 46ª edición del rally. Ya fuera retrocediendo tácticamente antes de la segunda etapa maratón para evitar tener que abrir pista o apoyando a los líderes Carlos Sainz/Lucas Cruz, la dirección pudo confiar en sus tripulaciones en todo momento.