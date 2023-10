Nuevos cánticos racistas a Vinicius: LaLiga denunciará lo sucedido en el Clásico

El futbolista brasileño del Real Madrid fue sustituido en el descuento y recibió insultos de la grada. El cuarto árbitro y Ancelotti tuvieron que agarrarle para que abandonara el campo.

Vinicius no vivió su mejor tarde en el Clásico. El extremo brasileño del Real Madrid no fue capaz de desplegar su mejor fútbol y estuvo eclipsado por Ronald Araújo, aunque finalmente el cuadro merengue se llevó el triunfo por 1-2 gracias a los dos tantos de Jude Bellingham. Eso sí, el ex del Flamengo se las vio con Xavi y también con los colegiados, además de escuchar algún insulto racista cuando fue sustituido en el tiempo añadido cuando el el choque ante el Barcelona estaba a punto de finalizar.

El Clásico es de esos partidos en los que los aficionados del Real Madrid esperan ver a sus grandes estrellas mostrando su mejor nivel. Mientras que Jude Bellingham cumplió, no se puede decir lo mismo de un Vinicius que lo intentó, pero que no estuvo fino en sus intervenciones. Era titular y esperaba poder echarse el equipo a la espalda, pero fue incapaz de hacerlo y, una vez más, el héroe acabó siendo el ex centrocampista del Borussia Dortmund.

Ancelotti se puso en MODO PADRE



Así se llevó a Vinicius cuando fue sustituido. Qué imagen 😮#ELCLASICOEnDAZN ⚽ pic.twitter.com/gKB7fkW8M9 — DAZN España (@DAZN_ES) October 28, 2023

En los primeros minutos se adelantó el Barcelona con un gol de Ilkay Gündogan y al Real Madrid le tocó reaccionar. Vinicius intentó entrar en escena, pero no le salía nada y reclamaba cada acción en la que le robaban el balón como falta. Fruto de una de esas protestas acabó teniendo un pequeño encontronazo con un Xavi Hernández que le dio unas palmaditas en la cara. Tras el partido, el técnico culé dijo que fueron unas caricias y que no había ningún problema, que respetaba y admiraba a un jugador como el brasileño.

🤬 Esto es lamentable y tiene que parar YA



Insultos racistas contra Vinicius y hasta algo que parece un plátano volando en un sector de la grada de Montjuïc pic.twitter.com/ZJQUY7F8Hx — MARCA (@marca) October 28, 2023

En el segundo tiempo Jude Bellingham consiguió darle la vuelta al marcador, primero con un golazo desde su casa y posteriormente aprovechando un mal control de Modric que pasó por encima de Íñigo Martínez. En el tiempo añadido Carlo Ancelotti decidía perder algo de tiempo y gastaba su último cambio quitando a Vinicius del terreno de juego para dar entrada a Lucas Vázquez.

Los insultos racistas

En ese momento Vinicius salió lentamente del campo mientras aplaudía a los aficionados del Real Madrid y hacía algún gesto ante el abucheo del público azulgrana. En ese momento el linier le pidió que se diese prisa y el brasileño cruzó alguna palabra con él. Esto terminó con Carlo Ancelotti acercándose y tirándole del brazo para que dejara el verde cuanto antes para que no le cayera ninguna cartulina amarilla. Además, las cámaras también captaron una conversación del madridista con el cuarto árbitro quejándose de que Gil Manzano no le señalaba ninguna falta.

El toque de Xavi a Vinicius en la cara 👀



Vini protestó una falta... y el entrenador del Barça se lo recriminó #ELCLASICOenDAZN ⚽ pic.twitter.com/DvsUUAgivE — DAZN España (@DAZN_ES) October 28, 2023

Y entre esos abucheos que recibió Vinicius hay un vídeo compartido por Marca en el que se puede escuchar algún grito de: "Puto mono". Según informa As, LaLiga ya estaría recabando información para denunciar estos cánticos deleznables hacia el futbolista del Real Madrid, al igual que el Barça habría iniciado una investigación para localizar a los aficionados que habrían proferido estos insultos al brasileño.