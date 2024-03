Llamó "maricón" a Vinicius y ahora Chilavert vuelve a cargar contra el brasileño

El ex portero paraguayo siempre ha sido uno de esos personajes en el mundo del fútbol que ha sido muy polémico y en estos días ha sido noticia por insultar sin ningún reparo al madridista.

Durante estos días el mundo del fútbol se volcaba con Vinicius. Las federaciones española y brasileña habían acordado hace meses un partido en el Santiago Bernabéu para luchar contra el racismo y mostrar su apoyo al delantero del Real Madrid. En la previa el futbolista se rompió y lloró contando cómo se siente con todos esos insultos recibe por el color de su piel y se encontró con una persona que apareció inesperadamente para cargar contra él.

En la rueda de prensa previa a ese España - Brasil del Santiago Bernabéu que terminó con un 3-3 en el luminoso Vinicius atendió a los medios de comunicación. En la sala de prensa se derrumbó al hablar sobre sus sentimientos por los insultos racistas que recibe. Además, dijo que durante un tiempo ha perdido las ganas de jugar al fútbol, pero asume esa responsabilidad de combatir contra esta lacra para que las personas de raza negra no sufran ningún tipo de discriminación.

Pan y Circo,el primero que insulta y ataca a los rivales es el.Que No sea maricon,el fútbol es para hombres. — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) March 26, 2024

Sus palabras fueron aplaudidas y su emoción fue la de la mayoría de aficionados que no quieren racistas dentro de los estadios, pero hubo una que fue para dejar mal a Vinicius, además de insultar gravemente al delantero del Real Madrid. Fue José Luis Chilavert, mítico ex guardameta que pasó por el Real Zaragoza y que es recordado por ese escupitajo a Roberto Carlos. "Pan y Circo, el primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres", escribió en una de sus redes sociales.

Chilavert vuelve a la carga

El paraguayo participó en un programa de radio y esta vez volvió a ser bastante contundente con Vinicius. "¿Por qué fue fuerte lo que dije? ¿Por tener sentido común? ¿Por qué se pone a llorar?", se preguntaba José Luis Chilavert. "Dijo que quiere que los negros puedan vivir mejor, ¿entonces los blancos qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que suicidarnos? No hay que tergiversar las cosas", explicó el ex guardameta.

🇵🇾 José Luis Chilavert sobre Vinicius en @splendidam990:



“¿Por qué fue fuerte lo que le dije a Vinicius? ¿Por tener sentido común? ¿Por qué se pone a llorar? Dijo que quiere que los negros puedan vivir mejor, ¿entonces los blancos qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que suicidarnos?… pic.twitter.com/LQXGh21F1f — dataref (@dataref_ar) March 29, 2024

Por otro lado, explicó un caso personal que le sucedió cuando llegó desde su país al fútbol argentino. "La discriminación existe en Argentina, en Francia y en todo el mundo. Cuando llegué desde Paraguay me decían muerto de hambre, que estaba robando la plata. Busquen los insultos del público argentino", comentó para intentar equipararse con los insultos que ha recibido Vinicius Júnior.

Chilavert cree que todo ha sido un paripé y explica que sus palabras, según él, no son homófobas. "Lo que puse es que el fútbol es para hombres. Cuando en Paraguay decimos que no sea un maricón no es despectivo para nada", dijo antes de lanzarse a asegurar que todo podría estar preparado por Vinicius: "Las cámaras de Netflix estaban ahí y se pone a llorar, ¿qué le queda a un morocho que gana 300 dólares y tiene que darle de comer a 4 hijos? Él juega en el Real Madrid. Aparte es el primero que agrede a los rivales", dijo.

"Lo que habría que hacer con Chilavert es pasearlo por los colegios para que los chicos sepan como era el hombre hace 40 mil millones de años. Primero Chilavert, después el mono y luego el ser humano". No lo digo yo, lo dijo César Luis Menotti en 1998. pic.twitter.com/s9IkRwl6OW — David Mosquera (@renaldinhos) March 26, 2024

Por último, Chilavert quiso pedir explicaciones de por qué Vinicius no ha entrado a denunciar otro tipo de sucesos en los que habría estado involucrado las fuerza de seguridad del país del delantero del Real Madrid. "Cuando la policía brasileña mató a palos a los hinchas argentinos y de Boca, ¿dónde estaba el Vinicius que es un ejemplo de los líderes de Brasil? Le pegaron a los chicos, mujeres y veteranos", concluyó el paraguayo.