Traoré no fue "al hospital" y Mbappé destrozó a la Real sociedad

El entrenador de la Real carga con dureza contra el malí por dejar a su equipo con diez mientras Take Kubo entona el mea culpa. Los donostiarras perdieron 2-0 en la ida de octavos

La Real Sociedad lo tuvo en su mano. El equipo de Imanol le compitió de tú a tú al PSG en el primer tiempo de la ida de octavos de final de Champions, disputada en el Parque de los Príncipes, pero se vuelve a Anoeta con un 2-o en contra que compromete seriamente sus opciones de pasar a cuartos. Enfrente, un Mbappé en estado de gracia (gol y asistencia) pero sobre todo, un error garrafal de un jugador realista que destrozó el planteamiento del cuadro donostiarra.

La Real Sociedad estaba haciendo un partido perfecto, mostrándose por momentos bastante superior al PSG de Luís Enrique y Kylian Mbappé. Pero cualquier detalle acaba marcando la diferencia en Champions. Y pasó algo que no tenía que haber pasado. Transcurría el minuto 55 de partido cuando, en una disputa con Mbappé durante un saque de esquina, Hamari Traoré se echó al suelo. El lateral de Mali se llevó la mano a la rodilla y tuvo que abandonar el campo para que fuera atendido.

⚽️ ¡Así fue el gol de Kylian Mbappé! pic.twitter.com/aaEErFL55b — Post United (@postunited) February 14, 2024

Con tan mala fortuna que el juego se reanudó con otro saque de esquina. La Real Sociedad tuvo que defender con tan solo diez jugadores. Y el partido comenzó a desmoronarse ahí, ya que fue el propio Kylian Mbappé el que remató, sin oposición, en el segundo palo. Take Kubo parecía el encargado de marcarle, pero se desentendió de sus responsabilidades defensivas en un despiste que costó caro. El japonés entonó el mea culpa tras el encuentro, pero Imanol Alguacil cargó con dureza contra Traoré.

Take Kubo entona el mea culpa con el plató de #LaCasaDelFútbol



"Es mi culpa. Pensaba que tenía marcado a @KMbappe... Personalmente me siento muy culpable"



"En estos partidos estas pequeñas cosas te cambian la vida". #UCL pic.twitter.com/MKrSOm7knO — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 14, 2024

"Hemos regalado el primer gol y eso no puede pasar. Nos hemos ido del partido y gracias que sólo hemos encajado dos. Lo podíamos haber pagado más caro, lástima por ese primer gol encajado", contaba enfadado el técnico de la Real. "No nos podemos irnos del partido por encajar un gol". Y en este punto, Imanol cargó duramente contra Traoré: "No me explico que un jugador que ha tenido que salir del campo cuando hay un córner en contra no acabe en el hospital. Traoré se fue del partido y con él, el equipo. Eso es lo que me duele".