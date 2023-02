Monchi respalda un tuit despectivo hacia Vinicius y luego rectifica

La tremenda patada de Paulista al brasileño del Real Madrid dejó comentarios de todo tipo, aunque destacó el apoyo "fortuito" del director deportivo del Sevilla a un tweet contra el jugador.

Pasaron muchas cosas anoche en el Bernabéu. El Real Madrid ganó al Valencia sin jugar bien, el árbitro anuló un gol de chiste, Militao y Benzema salieron doloridos y Asensio marcó un tanto de bandera después de haber fallado algunos más claros antes. Pero de lo que más se habla en torno al encuentro aplazado por motivo de la Supercopa que el Madrid perdió, es de la salvaje patada que Paulista, el defensa del Valencia, le pegó a Vinicius y que acabó con la lógica expulsión del central brasileño.

A Paulista le caerán dos o tres partidos de sanción y ni siquiera Voro, el técnico del Valencia, fue capaz de justificar una acción tan desmedida. "Ha sido una acción fruto de la impotencia, nerviosismo... ha cometido un acto fruto de la desesperación por ir perdiendo. Una tarjeta roja que ha dejado al equipo con uno menos, ya con 2-0 perdiendo; si antes de esa situación ya era complicado, después de eso, imposible. Estas cosas no se pueden volver a producir. No se puede dejar al equipo así con uno menos. Voy a hablar con él para que esto no suceda", declaró el técnico che en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"¿La roja de Paulista? Puede parecer un poco fea, pero en un momento de frustración...Puede pasar".

Por su parte, Ancelotti, optó por quitarle un poco de hierro a la acción. "Yo, que he jugado al fútbol, lo puedo entender. Es verdad que la entrada es un poco fea, pero Paulista siempre ha sido un jugador muy correcto. A veces, la frustración no te permite reaccionar de una manera adecuada".

A colación de la patada sobre Vinicius, Monchi se hizo también protagonista. El director deportivo del Sevilla dio un me gusta a un tweet que decía, literalmente, lo siguiente: "Si a Paulista le cae una sanción económica, deberíamos pagarla entre todos los españoles de bien". El apoyo de Monchi existió, aunque más tarde fue justificado por él mismo aduciendo a un "error fortuito" en el siguiente mensaje: "El me gusta que anoche di a una publicación defendiendo la acción de la expulsión de Paulista, evidentemente fue fortuito. En nada puedo estar de acuerdo con ese comentario. La acción, de hecho, me parece desmedida y fuera de lugar. Pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido", finalizó Monchi.

El “me gusta” que anoche di a una publicación defendiendo la acción de la expulsión de Paulista,evidentemente fue fortuito.

En nada puedo estar de acuerdo con ese comentario.

La acción,de hecho,me parece desmedida y fuera de lugar.

Pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido — Monchi

Otro comentario respecto a la jugada de marras llegó de parte de Mario Kempes, mítico delantero del Valencia y ahora colaborador de ESPN. El Matador optó por poner el foco sobre Vinicius: "Lo dije y alguno me va a dar la razón. A Vinicius le gusta jugar con el contrario y va a haber alguno que no le va a perdonar. Y eso que Paulista le pega abajo. Si le pega en la rodilla no sé que hubiera pasado", aseguró.

"Es una agresión con la pierna... Tienen que ser entre 4 o 12 partidos de sanción". @EduAguirre7, indignado con la entrada de Paulista

Por otra parte, había expectación por saber cómo se comentaría la patada de Paulista sobre Vinicius en el plató de El Chiringuito. Mientras que Josep Pedrerol defendía que "Paulista debe ser sancionado... pero no va a hacer daño", Edu Aguirre pedía una sanción ejemplar para el brasileño del Valencia. "Es una agresión con la pierna... Tienen que ser entre 4 y 12 partidos de sanción".