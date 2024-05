Toni Kroos, protagonista dentro y fuera del campo: esto dice sobre su futuro

El centrocampista alemán del Real Madrid fue uno de los grandes protagonistas del empate a dos que los de Ancelotti firmaron ante el Bayern en Múnich en las semifinales de la Champions.

Toni Kroos ha afirmado que quiere "ganar lo máximo esta temporada" y por ello ha negado que piense "en el futuro ahora", tras haber sido este martes el más destacado del Real Madrid durante el empate por 2-2 en su visita al Allianz Arena para disputar la ida de las semifinales de la Champions League. El germano termina su contrato el próximo 30 de junio y todavía no ha desvelado lo que hará, ya que se ha llegado a especular con su retirada, pero también con su continuidad.

En la zona mixta del Allianz Arena, un periodista le preguntó si ya había tomado la decisión sobre continuar o no en el Real Madrid para la próxima campaña. "No", respondió Kroos tajantemente. "Yo estoy en movimiento, yo quiero ganar lo máximo esta temporada, no pienso en el futuro ahora", aclaró el alemán antes de analizar la igualada en Múnich.

"Nos vale el resultado por el partido. Yo creo que hemos tenido momentos buenos y momentos de sufrimiento, que es normal en una semifinal de Champions si juegas fuera. Si nos meten en los primeros 15 o 20 minutos, parecería normal. Pero luego nos han metido goles cuando teníamos el control. Al final yo creo que está bien, otra vez hemos dado la cara aquí y ahora a por la vuelta", resumió Toni Kroos.

Él fraguó con una excelente asistencia el 0-1 en el minuto 24, obra de Vinícius Jr. "Hay mucho crédito para Vini, porque al final es él quien me ofrece hacer el pase con su movimiento y ha hecho bien. Yo he visto un poco que el central de ellos seguía a Vini y, como lo conozco, normalmente va al espacio luego, y por eso este hueco había abierto Vini. Entonces el pase al final no ha sido especial, pero en el movimiento ha sido importante lo que ha hecho él", describió.

Conexión con Vinicius

"Si se tiene enfrente a jugadores como él, siempre te dan la posibilidad de dar pases porque no solo es rápido, sino también listo y sabe cómo y cuándo se tiene que mover. Y lo ha hecho bien, claro, es su calidad también ir al espacio porque ahí es difícil pararle", elogió Kroos.

Pensando ya en la vuelta, prevista para el próximo 8 de mayo en el Santiago Bernabéu, Kroos la identificó como "un partido que va a ser muy especial, muy importante". "Creo que hasta ahora va a ser el partido más importante de la temporada", subrayó al respecto. Pese a todo, el Real Madrid deberá mostrar otra imagen ante un rival difícil. "Se vio en los primeros 15 minutos. Claro que aguantamos y eso, pero tampoco es el plan dejar tirar al rival o dejarle tener esas ocasiones. Entonces hay cosas que queremos mejorar, claro", concluyó Toni Kroos.