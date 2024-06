La Eurocopa del Mbappé contra Bellingham: cómo verla por televisión

Hoy arranca la Eurocopa 2024, que se disputará hasta el próximo 14 de julio. Son 24 las selecciones europeas que se medirán en el gran torneo futbolístico continental, con el claro favoritismo de dos selecciones: Inglaterra y Francia. Ambas, lideradas por los dos últimos fichajes galácticos del Real Madrid, Jude Bellingham y Kylian Mbappé.

The wait is over 😍#EURO2024 pic.twitter.com/qOywU4mcc0