Rafa Nadal da un notición a los españoles que también afecta a Carlitos Alcaraz

Rafa Nadal desveló que piensa en la posibilidad de formar pareja con Carlos Alcaraz para el dobles de los Juegos Olímpicos de París 2024, algo que a ambos les hace "gran ilusión" y que sucederá si "no hay nada extraño". Lo cierto es que el manacorí continúa cogiendo sensaciones para intentar jugar este año con los menores dolores posibles, teniendo como uno de sus principales objetivos llegar a Roland Garros, aunque también quiere estar en verano en la capital de Francia en la cita olímpica.

"Carlos Alcaraz no tiene que preguntarme nada, si no hay nada extraño jugaremos", desveló el campeón de veintidós Grand Slam en una entrevista a Iguales, el podcast oficial del Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1000 de la temporada donde ambos coinciden. El tenista balear comenzó su andadura en primera ronda superando a Darwin Blanch, estadounidense de 16 años, y ahora espera tomarse la revancha este sábado frente a Álex de Miñaur, ya que hace una semana en el Trofeo Conde de Godó la victoria fue para el australiano.

Alcaraz desveló en una entrevista con @MARCA que no se había atrevido a preguntar a Nadal sobre la posibilidad de formar pareja en el dobles olímpico de París 2024... y ahora Rafa responde así 👇 pic.twitter.com/9cElouQ5ur

Estas palabras del tenista balear sobre los Juegos Olímpicos llegaron porque Carlitos Alcaraz había mostrado recientemente su interés por que se cumpliera ese sueño olímpico, algo que, según confirmó el propio Nadal, también tiene en mente el de Manacor. "Para mí también es una gran ilusión y, si no estoy equivocado, me han dicho que para él también", afirmó Rafa.

"Sería bonito poder jugar algún torneo antes de las Olimpiadas para prepararnos y para entendernos dentro de una pista", añadió un Rafa Nadal que ganó el bronce individual en Pekín 2008 y fue oro en dobles junto a Marc López en Río de Janeiro 2016. El de Manacor, uno de los mejores de la historia, podría también cerrar su carrera con su participación en unos Juegos Olímpicos y será más especial al ser en París, una de las ciudades donde más éxitos ha tenido.

Nadal juega en Madrid porque es "especial": "Si hoy fuera París, yo no salgo a la pista, esta es la realidad" #MMOPEN24 #TenisRTVE



"No quiere decir que si no juego Roland Garros se acabe todo allí. Hay unas Olimpiadas por delante, diferentes formatos en los que jugar" pic.twitter.com/87kClpKdEb