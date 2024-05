La locura que ha hecho un jugador del Dortmund antes de la final de la Champions

Reus, jugador histórico del club germano, ha sorprendido a todos en la que ha sido su despedida de los aficionados en el Signal Iduna Park, aunque todavía le queda un encuentro por jugar.

Este sábado terminaba la Bundesliga con el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso haciendo historia. El técnico tolosarra consiguió ganar matemáticamente el título liguero hace unas semanas, pero ahora ha logrado que su equipo termine el campeonato invicto, todo un hito. El Bayern de Múnich se queda en blanco y Harry Kane sigue sin poder levantar un trofeo, una maldición que le persigue durante toda su carrera a pesar de ser uno de los mejores delanteros del momento. En cuanto al Borussia Dortmund, el Signal Iduna Park fue una fiesta para despedir a una leyenda como es Marco Reus, que abandona la entidad amarilla.

El Borussia Dortmund acabó la temporada quinto en la Bundesliga. Con el nuevo formato de la Champions League Alemania logró ganar una plaza más, por lo que los amarillos acudirán a la próxima edición de la máxima competición continental. Esta campaña la despidieron recibiendo en el Signal Iduna Park al descendido Darmstadt y los amarillos consiguieron imponerse por 4-0 en un choque muy emotivo, ya que Marco Reus se despedía después de prácticamente sirviendo a este club.

Marco Reus for the final time steps off the pitch of Signal Iduna, what a moment 💛✨ pic.twitter.com/SbDNakL30T — CentreGoals. (@centregoals) May 18, 2024

Ian Maatsen adelantó al Dortmund, mientras que el tercer tanto de la tarde fue obra de Julian Brandt y el último llevó la firma de Donyell Malen. El segundo lo marcó Marco Reus, por lo que tuvo una despedida por todo lo alto. Victoria, el cariño de la afición y un gol con el que despedirse del club de su vida, aunque es cierto que todavía le queda por disputar uno de los partidos más importantes de su carrera: la final de la Champions League contra el Real Madrid en Wembley el próximo sábado 1 de junio.

🥹💛 Reus scores a free-kick in his last home game for Dortmund... and he even got an assist.



What a way to say goodbye 🫂 pic.twitter.com/tB0fSTVuIa — CentreGoals. (@centregoals) May 19, 2024

Una vez que acabó el encuentro llegó el gran homenaje para el futbolista. El 'Muro Amarillo' desplegó un mosaico en el que ponían el dorsal del fútbol y le agradecían por todos estos años. Además, Marco Reus se acercó a la grada de animación y allí cogió el micrófono para dirigirse a los hinchas. Allí sorprendió a todos al anunciar que invitaba a todos los presentes, unos 80.000 aficionados, a una ronda de cerveza para devolverles todo ese cariño.

¿El regalo de despedida de Marco Reus a la hinchada del Borussia? Una ronda de cervezas para los 80.000 espectadores que asistieron hoy a su último partido de local.



Un regalo de unos 130.000 euros. Hace todo bien el gran Marco Reus. pic.twitter.com/1A0YJlwTPi — Juez Central (@Juezcentral) May 19, 2024

La imagen de Süle

Si Marco Reus ha sido una de las noticias positivas de este Borussia Dortmund antes de la final de la Champions League contra el Real Madrid, uno de sus compañeros, Niklas Süle ha sido la negativa. Unas fotos del central alemán entrenando estos días se han vuelto bastante virales y han generado multitud de críticas, ya que se puede ver al defensor pasado de forma, aunque es cierto que también puede ser la perspectiva y el viento, que le han jugado una mala pasada y parece así que tiene unos kilos de más.

Niklas Sule ready for the Champions League final. 👀 pic.twitter.com/LBbggbY4JA — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) May 17, 2024

El futbolista es una de las piezas más importantes de este Borussia Dortmund, aunque Edin Terzic suele utilizar al ex del Bayern de Múnich en sus rotaciones. Ahora habrá que ver cómo es capaz de llegar a la final de la Champions League el próximo sábado 1 de junio, ya que en Wembley tendrá que parar a los Vinicius, Rodrygo, Bellingham y compañía si quiere conquistar la Orejona y levantarla al cielo de Londres.