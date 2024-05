Hasta Luis Enrique y Emmanuel Macron dan por hecho el destino de Kylian Mbappé

Este viernes el mundo del fútbol se ha visto sorprendido con el vídeo que Kylian Mbappé publicaba en sus redes sociales para anunciar que dejaría el PSG cuando acabase su contrato el próximo 30 de junio. Era un secreto a voces, pero, por primera vez en años, este culebrón comienza a ver la luz y es cuestión de tiempo que el de Bondy anuncie su próximo destino, que será el Real Madrid. Y es que su entrenador Luis Enrique y el presidente francés Emmanuel Macron también dan por hecho que la próxima temporada el capitán de Les Bleus acabará en el Santiago Bernabéu.

Este sábado había máxima expectación con las reacciones que se producirían tras el anuncio de Kylian Mbappé. Una de las primeras voces autorizadas del PSG que iba a hablar era Luis Enrique, actual técnico del club parisino. El entrenador asturiano compareció ante los medios y la mayoría de las preguntas giraron en torno a la figura del delantero francés, que ya es oficial que vive sus últimas semanas como jugador del Parque de los Príncipes.

"Es algo que todos sabíamos desde hace tiempo, todos lo sabíais", comenzó respondiendo Luis Enrique a la primera pregunta que le hicieron sobre Kylian Mbappé. "Creo que todas las partes nos hemos comportado de la mejor manera. Todavía queda un título y ese es nuestro objetivo, el de seguir compitiendo y ganar trofeos. "Independientemente de los jugadores, el año que viene seremos más fuertes", opinó el asturiano.

🇫🇷 Luis Enrique, en rueda de prensa, sobre la marcha de Mbappé 🙄 "Todavía no ha dicho dónde va a ir, pero creemos que está claro" ✅ "Le deseo lo mejor, entiendo su decisión" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/6YwPfEqBeI

"Mbappé todavía no ha dicho a dónde va a ir o cuál será su próximo destino, pero creemos que está claro", dijo Luis Enrique, dando a entender que Kylian fichará por el Real Madrid. "Le deseo lo mejor y entiendo su decisión, pero el PSG seguirá siendo grande", concluyó el técnico asturiano sobre este tema. Hay que recordar que durante la temporada ambos han tenido algún encontronazo, pero al igual que Lucho ha tenido estas palabras para el futbolista, el delantero también agradeció al asturiano en su vídeo de despedida.

Por otro lado, Emmanuel Macron, que ya en 2022 influyó directamente en Kylian Mbappé para que rechazara al Real Madrid y firmase una renovación con el PSG, ha compartido un vídeo en redes sociales respondiendo a sus seguidores y una de las preguntas giraba en torno al futuro del delantero. El presidente de la República no quiso entrar a valorar su marcha a la entidad de Chamartín, pero sí habló de su posible presencia en los Juegos Olímpicos que se celebrarán en París este verano.

Macron es ese amigo al que le dices que no has visto 'El sexto sentido' o 'Seven' y te hace el 'megaspoiler' 🐢🐢🐢 #Mbappe pic.twitter.com/CzkUm75WYO