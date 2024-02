El culebrón Mbappé: sin acuerdo con el Madrid y en París le piden que se quede

El delantero galo termina su contrato el próximo 30 de junio y todavía sigue sin desvelar qué hará con su futuro, si abandonar el Parque de los Príncipes o quedarse en la capital francesa.

El futuro de Kylian Mbappé continúa siendo una incógnita. El delantero francés, que según ciertas informaciones, desvelaría qué haría la próxima temporada a lo largo del mes de febrero continúa sin dar ningún detalle. Su nombre sigue siendo vinculado con fuerza con el Real Madrid, pero la opción de que continúe defendiendo la elástica del PSG como hizo en 2022 sigue estando ahí, por lo que hasta que el campeón del mundo en Rusia 2018 no hable todo terminan siendo especulaciones.

Hace ya una semana un medio afín al PSG como es Le Parisien anunciaba que Kylian Mbappé ya había tomado la decisión de marcharse del cuadro de la capital de Francia. Su destino favorito sería el Real Madrid, pero con las altas pretensiones del futbolista y de su madre Fayza Lamari hacen que el acuerdo sea complicado, ya que en el Santiago Bernabéu no se olvidan de lo que hizo hace dos temporadas y ahora las condiciones han cambiado.

De estar dispuestos a darlo todo por Kylian Mbappé, ahora el Real Madrid no va a ceder a caprichos y un sueldo y prima de fichaje desorbitado. Ahora tienen a Jude Bellingham en la plantilla y sienten que no necesitan con urgencia otra estrella y menos aún desestabilizar el vestuario ofreciendo un salario multimillonario al de Bondy, mientras que el inglés, Vinicius o Rodrygo se quedan atrás en la escala salarial del equipo de Concha Espina. Es por ello que no quieren ceder y si el todavía delantero del PSG quiere recalar en el Santiago Bernabéu tendrá que sacrificar bastante dinero.

Ahí es donde surgiría un gran problema, tal y como ha informado Marca. No existe acuerdo entre el Real Madrid y Kylian Mbappé porque Fayza Lamari, madre y agente del futbolista, no quiere que su hijo firme por cualquier cantidad. Es consciente de que es uno de los mejores del mundo y que está llamado a dominar este deporte durante la próxima década, por lo que espera que juegue donde juegue el próximo curso tenga un sueldo que esté a su altura. Además, hay que recordar que juega en un club estado, donde los nóminas son mucho más altas que lo que podrían ser en un Real Madrid, Liverpool o Bayern de Múnich.

Por otro lado, habría que hacer mención que en la última semana Vinicius ha hecho un guiño a Mbappé al darle me gusta a una publicación en la que se informaba que ya había tomado la decisión de irse del PSG para fichar por el Real Madrid. Además, tras la victoria por 4-0 ante el Girona, Rodrygo Goes atendió a los medios y afirmó que le encantaría jugar con Kylian la próxima temporada.

Esperanza en París

Mientras siguen saliendo estas informaciones en las que se vincula a Kylian Mbappé con el Real Madrid en la capital de Francia siguen soñando con la continuidad del delantero galo. Los Juegos Olímpicos de París 2024 son un gran atractivo para continuar en el Parque de los Príncipes, pero también el sueldo que Nasser Al-Khelaifi le pone sobre la mesa. Hay que destacar que el club galo también estaría planificando la plantilla de la próxima temporada por si el de Bondy decide iniciar una nueva aventura.

Saben que esta vez será difícil porque posiblemente es el último tren del delantero para fichar por el Real Madrid, pero la afición del PSG sigue confiando en que decida quedarse. "¡Kylian en París!", le gritaron a Mbappé durante el último entrenamiento cuando el atacante se había acercado a saludarles y agradecerles el apoyo.