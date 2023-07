Un grupo de activistas salta a las pistas en plena prueba de los 400 vallas

Parece que vamos acostumbrándonos a las molestas y denunciables acciones de los activistas: pegarse a un cuadro patrimonio universal, lanzar pintura sobre esculturas históricas, escalar torres inalcalzables... Llamadas de atención que trascienden al fin en si, para convertirse en delitos que ensombrecen la causa pacifista, ecologista, etc.

Hoy conocemos otra de esas protestas, que ha ido un paso más alla para entrometerse en una prueba deportiva y causar el enfado de los atletas.

Ha iso en Oslo, durante los campeonatos de la Diamond League de Estocolmo. Karsten Warholm, el extraterrestre que batió el récord mundial de 400 vallas en los Juegos de Tokio con 45.94, se disponía a afrontar la prueba. Salió como un misil a mejorar al menos el 46.52 de Oslo pese a la pertinaz lluvia que caía en Estocolmo. Unidades rítmicas perfectas y estudiadas de 20 zancadas hasta el primer obstáculo, contrarrecta y curva a 13 y recta final a 15.

Protestors on the track in Stockholm at the end of men’s 400m hurdles.



