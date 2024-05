Macron, enemigo público número 1 del Real Madrid a cuenta de Mbappé

Hace años, el presidente de Francia influyó para que el delantero galo continuara en el PSG y ahora, con el fichaje por el Madrid casi cerrado, pedirá una excepción de cara a los Juegos.

Emmanuel Macron continúa interponiéndose entre Mbappé y el Real Madrid, aunque no parece que esta vez pueda evitar el fichaje del astro francés por el club español. Si todo va como está previsto, el goleador del Paris Saint Germain, que ya anunció que dejará el club galo a final de la temporada, jugará la próxima campaña en el club del Bernabéu.

En pasadas temporadas fue esencial la intervención directa del propio Macron para que Mbappé decidiera continuar en el PSG, pero en esta ocasión la influencia no ha tenido los mismos frutos y, salvo sorpresa absolutamente mayúscula, el internacional francés será jugador del Real Madrid a partir del próximo 1 de julio.

Sin embargo, el presidente francés no se cansa de entrometerse en el camino que unirá al jugador del PSG con el Real Madrid. Una vez que no ha podido hacer nada para evitar el gran fichaje de los últimos años en el fútbol internacional, Macron ha puesto los ojos en los Juegos Olímpicos que se celebrarán este próximo verano en la capital parisina.

Con buen criterio, el Real Madrid ya ha puesto la venda antes de la herida haciendo pública su decisión de impedir que sus jugadores disputen este verano dos competiciones internacionales. Podrán elegir entre Eurocopa, Copa América en el caso de los futbolistas americanos, o Juegos Olímpicos.

Entre la conclusión de las competiciones continentales, fijada en ambos casos para el 14 de julio y el comienzo de la cita olímpica tan solo pasarán 12 días y, cuando concluyan los Juegos, el 11 de agosto, las competiciones ligueras ya habrán comenzado. Lo lógico es que todos los futbolistas apuesten por la Eurocopa o la Copa América, pero, claro, para Francia, los Juegos Olímpicos son una cuestión de estado, por lo que Macron tratará de influir para que el Real Madrid haga una excepción... al menos con Mbappé. Hay que recordar que otros compatriotas del galo, como Tchouameni o Camavinga estarían en la misma situación.

Mbappé y los Juegos Olímpicos de París

"Espero de verdad que todos los clubes europeos dejen en libertad a sus jugadores, como han hecho los clubes franceses, ese es el espíritu olímpico", dijo Emmanuel Macron en una entrevista concedida a La Tribune Dimanche, en la que el presidente francés dejó claro que había hablado con el entorno de Mbappé, que le transmitió la idea del futbolista de no renunciar a la disputa de los Juegos Olímpicos. "Me encontré con el padre de Mbappé la semana pasada y le hice la pregunta. Me dijo: "Quiere jugarlos" sobre (los Juegos Olímpicos)", sentenció el presidente francés.