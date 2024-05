Locura total por Jude Bellingham: así reacciona la gente al verle en la Warner

Sin ningún tipo de duda, Jude Bellingham ha caído de pie en el Real Madrid. El futbolista inglés llegó al Santiago Bernabéu el pasado verano a cambio de unos cien millones de euros más otros treinta en variables y ha conseguido convertirse en uno de los pilares básicos del equipo dirigido por Carlo Ancelotti y también en uno de los grandes referentes de la afición madridista, que ya tiene al ex del Borussia Dortmund como un auténtico ídolo.

Ahora mismo Jude Bellingham está peleando por ser el máximo goleador de LaLiga EA Sports a la misma vez que intenta llegar en las mejores condiciones a la final de la Champions League que el Real Madrid disputará el próximo sábado 1 de junio en Wembley, Londres, frente al Borussia Dortmund. Curiosamente, se enfrentará a su ex equipo y el cuadro bávaro tiene un gran dilema, ya que ingresaría más dinero perdiendo ese encuentro -debido al pago de un bonus por su traspaso- que ganándolo.

Jude Bellingham irrumpió con fuerza en España a base de goles. Muchos de los tantos que han llevado su firma han servido para que el Real Madrid se llevase una victoria, ya sea en LaLiga como en la Champions League. Mención especial a los que ha anotado en los Clásicos, siendo determinante para que los de Ancelotti sumasen los tres puntos y a la larga acabasen ganando el campeonato de la regularidad con bastante holgura.

Jude Bellingham and his brother Jobe earlier. ✨ pic.twitter.com/YNPvTVsf5C

En la fiesta en Cibeles fue uno de los más aclamados por una afición que también espera el fichaje de Kylian Mbappé. Además, Jude Bellingham y Vinicius no han dudado lanzarse elogios públicamente durante las últimas semanas, por lo que su relación sería bastante buena sin egos que intenten ser superior al otro y ahora habrá que ver cómo reacciona el vestuario cuando la estrella del PSG llegue al Santiago Bernabéu.

De lo que no hay duda es que los aficionados del Real Madrid adoran a Jude Bellingham. Su personalidad, el carisma que transmite, su calidad sobre el verde, su entrega, su lucha, sus asistencias, sus goles y una larga lista de aspectos positivos le han servido para ser considerado como uno de los grandes ídolos de la grada del Santiago Bernabéu y ahora lo está comenzando a notar. Como ya hemos mencionado, fue uno de los grandes reclamos en Cibeles, pero ni él mismo podía creer lo que acabó sucediendo en la Warner.

more of Jude & Jobe Bellingham at warner park 🤍 pic.twitter.com/jH8zkWfoqn