Özil reaparece para mofarse del Atlético a costa de la tarjeta azul

Llevábamos tiempo sin saber de él, casi un año, desde que a finales de 2023 decidió retirarse del fútbol, ya en la tercera línea del fútbol turco, a causa de las lesiones. Pero Mesut Özil, ese zurdito de ojos saltones, siempre estará en la memoria de los aficionados del Real Madrid, como santo y seña del equipo de los récords, el de los 100 puntos y 121 goles con Mourinho en el banquillo.

Özil tampoco olvida al Real Madrid, club del que decidió marcharse a instancias de su padre para forrarse el bolsillo en Londres, en el Arsenal, mientras su vitrina de trofeos se quedaba para recoger polvo. Decisiones erróneas. Pero más allá de eso, Özil ha vuelto a dejar claras sus simpatías con el equipo blanco arremetiendo contra el Atlético, el eterno rival de los madridistas, el adversario capitalino. El derbi más pasional del planeta.

So Atletico Madrid will only play with 6 players then? 🤔🟦 https://t.co/m3UPWz1k9n