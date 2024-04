Rubiales vuelve hoy a España sin su teléfono móvil y sin su tablet

El vuelo que le trae de regreso desde la República Dominicana aterrizará en Barajas sobre las 10:30 de esta mañana e inmediatamente será detenido por la Policía

Luis Rubiales, ex presidente de la RFEF salpicado por una retahíla de escándalos, regresa hoy miércoles a España desde la República Dominicana, donde se encontraba. El regreso del ex máximo mandatatio de la Federación Española de Fútbol tiene lugar después de que el pasado lunes lunes la UCO, acompañada por miembros de las Fuerzas de Seguridad y del Estado de República Dominicana, llevara a cabo un registro, bajo orden judicial de la magistrada Delia Rodrigo, en el alojamiento del ex dirigente en el país caribeño dentro del marco de la Operación Brody. La información fue adelantada por la Cadena SER. Los miembros policiales acudieron este lunes a ese lugar y requisaron un móvil y una tablet de su propiedad.

Rubiales, investigado por presuntos contratos irregulares durante su mandato, entre los que se incluyen los de la Supercopa de España en Arabia Saudí y los de la reforma de La Cartuja de Sevilla, será detenido una vez pise suelo español. El vuelo, que ha salido de Punta Cana con hora y media de retraso, está previsto que aterrice en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas alrededor de las 10:30 horas.

La Operación Brody, una de las pesquisas policiales por las que está siendo investigado Rubiales, comenzó el pasado el pasado 20 de marzo, con registros en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, despachos profesionales, empresas adjudicatarias y los domicilios del propio Rubiales y de uno de sus mejores amigos, el ex futbolista Nené, en Granada.

🟢 Luis Rubiales, con @_anapastor_ en @laSextaTV



🗣️ "Que es mentira que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí... Lo que haya investigado la UCO, no lo sé (...) El dinero de mis cuentas es producto de mi trabajo y mis ahorros"pic.twitter.com/WwZ8LKSGQF — El Larguero (@ellarguero) April 2, 2024

Según los informes de la Guardia Civil, las empresas de Nené facturaron a la contratista de la Federación más de medio millón de euros entre 2019 y 2023. Y esta misma contratista, Gruconsa, recibió en ese periodo 3,8 millones de euros en contratos de la Federación y de la empresa pública Estadio de La Cartuja de Sevilla.

El caso Jenny Hermoso

Además de la Operación Brody por la que está siendo investigado, la Fiscalía ha pedido para él una pena de dos años y medio de cárcel en otro de los casos que tiene abiertos: el del beso no consentido a la jugadora de la selección española Jenni Hermoso, cuando España se proclamó campeona del mundo en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.