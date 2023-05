Benzema, con un pie fuera del Madrid, mete al club blanco en un problemón

El delantero francés puede abandonar el Bernabéu llamado por los petrodólares árabes, por lo que Florentino deberá buscar un atacante goleador sí o sí en el mercado.

Karim Benzema tiene un pie fuera del Real Madrid. El delantero francés acaba contrato con el club blanco y todo parece indicar que no seguirá en el Bernabéu. Y no porque la entidad merengue no lo quiera, más bien, al contrario, sino porque el jugador galo habría sido convencido por los petrodólares del fútbol saudí. En concreto, se sabe que Benzema recibió una multimillonaria oferta y que se la está pensando tanto, que parece que esta misma semana comunicará al Real Madrid que deja el club.

Varios desplantes han llamado la atención en la parte final de temporada de un jugador que desde que recibió el Balón de Oro ha bajado significativamente su rendimiento. Benzema no se hizo la fotografía con el resto de sus compañeros el día que dedicaron el título de Copa del Rey en el estadio Santiago Bernabéu.

Solo días después, cuando el Madrid fue eliminado de la Champions en Manchester, rechazó hacer declaraciones al final del encuentro pese al intento expreso del jefe de prensa del club. Le sustituyó, en el propio césped del Etihad, Dani Carvajal, al que ya después de duchados relevaron numerosos futbolistas del Madrid, aunque de Benzema nada más se supo.

El Real Madrid esperaba que los tres más veteranos de la plantilla renovaron su contrato. Eso, previsiblemente sucederá tanto con Kroos como con Modric, aunque no parece que suceda lo mismo con Benzema. Y esto supone un grave problema para el equipo blanco, que tendrá que acudir al mercado a por un delantero goleador.

El descenso este domingo del Espanyol acelerará el fichaje de Joselu que, de esta manera, sustituirá a Mariano. Pero su llegada sería independiente al futuro de Benzema. Si el francés decide abandonar el barco madridista, se necesitaría un atacante de garantías para cubrir su ausencia.

Con Mbappé y Haaland completamente imposibles, un nombre aparece en el panorama, por más que no fuera la primera intención de Florentino Pérez: Harry Kane. El delantero inglés lleva años marcando goles y esta misma campaña, con una temporada malísima del Tottenham, ha conseguido 30 dianas. Eso sí, la experiencia negociadora del Real Madrid con el club londinense no ha sido precisamente buena, con malas aventuras con Bale y, sobre todo, con Modric.

Benzema y sus 30 goles

Pese a que el final de temporada ha sido bastante decepcionante en cuanto al rendimiento de Benzema, el francés ha firmado, a falta del último partido del próximo domingo, una buena campaña en términos numéricos, con 30 goles en su haber. Esa cifra es una de las mejores de sus 14 temporadas en el Real Madrid, aunque queda lejos de la pasada campaña, en la que fue gran protagonista con 44 goles y culminada con Liga, Champions y Balón de Oro.