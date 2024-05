Nadal cede el trono en Roland Garros pero deja una puerta abierta para su vuelta

El rey del torneo se despide a las primeras de cambio contra un Zverev que no dio opción a la épica ni a la sorpresa. El manacorí, tras el partido: "No sé al 100% si ha sido la última vez".

La realidad se ha impuesto a la ilusión y el relato. Alexander Zverev no ha dado opción a Rafa Nadal para escribir un nuevo capítulo sobre la tierra batida de Roland Garros y ha derrotado con solvencia a un manacorí que, eso sí, ha dado la cara ante uno de los favoritos para llevarse la Copa de los Mosqueteros que la leyenda ha levantado 14 veces. Tras el partido, no sabemos si fruto de la emoción o lo ha dicho desde el raciocinio y consciente de ello, Nadal ha dejado abierta una puerta para volver dentro de un año.

"Es difícil hablar para mí en este momento, no se si será mi última vez aquí, pero si lo es ha sido un placer para mí recibir todo el apoyo que tengo de esta pista", así comenzaba su discurso el de Manacor tras caer derrotado en 3 sets por el de Hamburgo, cabeza de serie número cuatro y que llega a este Grand Slam después de llevarse el Masters 1.000 de Roma. Un mensaje que como decimos deja un pequeño atisbo de esperanza para que este no haya sido el último partido de Rafa en su querida Philippe-Chatrier que hoy y durante toda la semana se ha volcado con él. Bueno, último partido en este estadio en Roland Garros, ya que la idea de Nadal es estar en los Juegos Olímpicos junto al llamado a ser su heredero: Carlos Alcaraz.

We love you too Rafa, and we hope to see you again next year 🧡#RolandGarros pic.twitter.com/7hX4Gw46WE — Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2024

Es probable que no vuelva aquí a Roland Garros, pero no es seguro. Mi cuerpo se siente mejor que hace dos meses. Igual en dos meses digo que es bastante, pero de momento no lo siento

Respecto al partido en sí, Nadal ha admitido la superioridad en todo momento de un 'Sascha' que ha dominado con mano de hierro el primero y en los otros dos, más igualados, ha apretado el acelerador ante un Nadal falto de rodaje. "Tengo que dar la enhorabuena a Sascha por este gran partido y por Roma. Vengo de afrontar dos duros años de lesiones. Solo tengo que decir que no fue demasiado mi nivel".

La parte final de su discurso si sonaba más a una despedida que seguirá dependiendo del castigado cuerpo del tenista mallorquín: "Muchas gracias a la organización del torneo, mi familia, amigos, nunca imaginé de pequeño conquistar todo lo que he conquistado aquí. Las sensaciones que me hacéis sentir aquí son increíbles y muchas gracias por todo". Eso sí, sus últimas palabras con el micrófono han sido esperanzadoras, remarcando que la puerta sigue, al menos, entreabierta: "No sé si es un adiós definitivo o no pero muchas gracias por todo".