El enésimo guiño de Haaland: el noruego vuelve a rendirse ante Jude Bellingham

El delantero del Manchester City volvió a usar sus redes sociales para desprenderse en elogios hacia el futbolista británico del Real Madrid, que hizo un doblete espectacular en el Clásico.

Se está convirtiendo ya en una tradición. Exhibición de Jude Bellingham y consiguientes palabras de Erlin Haaland alabando al que fue su compañero en el Borussia Dortmund. Ambos están llamados junto a otros jugadores, como Kylian Mbappé, a dominar los próximos años del fútbol mundial, pero, por ahora, los tres lo están haciendo en equipos diferentes. Tal vez eso podría cambiar si el galo finalmente recala en el Santiago Bernabeú... o si es el noruego el elegido tras las negativas del todavía jugador del PSG.

El Clásico se puso cuesta arriba para el Real Madrid con el gol tempranero de Ilkay Gündogan, pero ya en la segunda mitad apareció el futbolista de moda en el club blanco: Jude Bellingham. El internacional inglés no firmó un partido destacado contra el Barcelona, pero al final se vistió de héroe y fue el autor de los dos tantos que le dieron la victoria a los de Carlo Ancelotti, volviendo a coliderar LaLiga junto al Girona y poniendo cuatro puntos de distancia frente a los culés.

Tal y como reza en el himno del Real Madrid, "veteranos y noveles", Modrić y Bellingham. pic.twitter.com/PlqpmPHI10 — Fran (@FJRealMadridCF) October 28, 2023

"Ha sido un buen día. Ni yo ni el equipo hemos estado a nuestro mejor nivel, pero seguimos jugando y poco a poco empezamos a meter presión a su mediocampo y a su defensa. Luego llegó nuestra recompensa. Mostramos fe y carácter y nos llevamos los tres puntos", dijo Jude Bellingham. "Otra remontada. Me encantan. El corazón lo pasa mal, pero son partidos divertidos. Dimos la talla, no bajamos los brazos y estoy muy contento", afirmó, antes de valorar su buen primer gol.

Antonio Rüdiger diciéndole a Jude Bellingham que repita su celebración una vez más.



MI CENTRAL. 🤣😂👏pic.twitter.com/8XqjGYqee7 — REAL MADRID ♥️ (@AdriRM33) October 29, 2023

"Recibí el balón al borde del área. Llevaba unas semanas diciendo que necesito probar desde fuera. Quizás los rivales confíen en que voy a intentar meterme en el área o combinar con algún compañero y quería sorprender pegándole desde fuera. Sé que tengo la técnica necesaria y entró por la escuadra", confesó Bellingham. "No estuve a mi mejor nivel. A veces no se trata de buscar hacer algo especial cada vez que tienes la pelota, sino combinar con los de arriba. Cumplí bien con esa tarea, pero nada más coger la pelota ahí sabía que iba a marcar", apuntó.

Haaland sucumbe a Bellingham

"Ahora mismo me está saliendo todo. Preparo bien los partidos, estoy estrenando bien y aprendiendo de compañeros y técnicos. Solo quiero mejorar y ayudar al equipo a ganar. Gracias a mis cualidades puedo ayudar y quiero seguir haciéndolo", añadió. "Acabo de hablar con mi familia, pero con el ruido que había era complicado oírlos bien. Les dije que estaba emocionado antes del partido. Había visto muchos Clásicos desde el sofá con mi familia y les dije que hoy me tocaba vivirlo y hacer algo grande. Lo he conseguido y me voy muy feliz", terminó Bellingham.

La reacción de Haaland al gol de Bellingham en El Clásico.



📲 “Este chico no es real”.



🎥 @ErlingHaaland pic.twitter.com/bfMVYxVfeD — Relevo (@relevo) October 28, 2023

El que aprovechó las redes sociales, una vez más, para alabar al inglés fue Erling Haaland. No es la primera vez que lo hace el noruego, que coincidió con Bellingham en el Borussia Dortmund. Siempre ha utilizado pocas palabras, pero muy directas y contundentes para hablar del británico. "Este chico es irreal", escogió esta vez el noruego para definir la actuación de Jude en el Clásico, adjuntado junto a este mensaje el vídeo del primer gol.