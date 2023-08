"No hay nada más importante que ganar un Mundial con mi país"

Jenni Hermoso, una de las grandes estrellas de la selección española femenina de fútbol, se sincera antes de la gran final, la que enfrentará a España con Inglaterra este domingo

Queda día y medio para la cita más importante en la historia del fútbol femenino español, y la segunda más importante en la historia del balompié patrio tras la final del Mundial masculino de Suráfrica 2010. España, la España de nuestras chicas, se mide a Inglaterra en el partido por el título de la Copa del Mundo femenina. Las de Vilda, mil y un problemas después, están ahí, peleando por el sueño de todo un país, reivindicando la fuerza de las mujeres españolas. Una de ellas es Jenni Hermoso. La madrileña, máxima goleadora mundial de la pasada temporada, es uno de los rostros de la Selección. Y hoy en Marca ha dejado claro lo que significa la final del Mundial.

"Para mí no hay nada más importante que pueda conseguir que ganar un Mundial con mi Selección, con mi país. Va a ser el partido más importante de mi vida, de mi carrera futbolística y eso es para emocionarse", indica la de Carabanchel, ex del Atlético y del Barcelona entre otros muchos equipos femeninos. "Es el partido de los partidos. Sabemos cómo es Inglaterra porque hemos jugado muchas veces con ellas y nos conocemos bien. Espero que nos tengan ese respeto que hay que tenernos porque hemos hecho un Mundial muy bueno. Estamos preparando la final para que el partido no sea tan agónico como los demás. Ojalá podamos llevarnos esa Copa a España", reseña.

🏟️ De las 46 jugadoras en la final del Mundial, solo 2 juegan fuera de España 🇪🇸 e Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



✈️ Stanway y Jenni Hermoso, representan a las ligas alemana y mexicana



📌 Solo Esther González figura como agente libre



📊 España acoge 23 jugadoras e Inglaterra 20



⭐️ #FIFAWWC pic.twitter.com/fIqGMV0ypU — Paula Martínez (@Paumtnez_) August 17, 2023

Inglaterra fue la verdugo de España en la última Eurocopa. Eliminaron a las de Vilda por penaltis, en cuartos de final, y luego acabarían ganando el título. Y Jenni aún está dolida por aquello. "Aquel partido ante las inglesas fue como los últimos partidos que hemos jugado en este Mundial. Vas ganando, te empatan, el partido se va a la prórroga... pero en esa ocasión no tuvimos la suerte de ser el equipo que pasara la eliminatoria y nos eliminaron por penaltis. Fue un palo porque sí que se nos daba para llegar lejos, pero es otro torneo, son tiempos pasados y tenemos que disfrutar de este momento", analiza.

"Ojalá el sueño se haga realidad"

Eso sí, Jenni no se ve campeona. Hay que jugar. "He soñado con que ganamos el título, pero tampoco quiero imaginármelo tan real. No quiero cambiar nada de lo que ha pasado hasta ahora ni porque juguemos una final tenemos que hacer algo diferente. Hemos ido pasito a pasito que es lo que se nos ha pedido siempre. En un Mundial cada partido es una final. Claro que te imaginas ganando, te visualizas con la Copa volviendo a España... Ojalá el sueño se haga realidad. Nos quedan 90 minutos por delante y sólo quiero centrarme en el partido que es lo más importante".