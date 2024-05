Jesús Navas se hace un Xavi: dice que se va y ahora acepta un contrato vitalicio

El mítico futbolista hispalense anunció que dejaría el club de Nervión y cargó contra la directiva, pero un día después el presidente le ofreció una renovación de por vida que no rechazó.

Se han vivido unas horas muy convulsas en Sevilla desde que Jesús Navas anunciara el pasado jueves que dejaría el club de Nervión a final de temporada. Los rumores sobre los motivos de su marcha cogieron fuerza y este viernes publicó una carta dando sus argumentos y mandando un palito a la directiva. Este mismo sábado el presidente, José María del Nido Carrasco convocó una rueda de prensa y tendió la mano al lateral derecho, que finalmente renovará hasta final de año, jugará gratis esos meses donando el dinero y colgará las botas para pasar a ser un trabajador de la entidad hispalense con un contrato vitalicio.

Jesús Navas se dirigió este viernes a su afición para dar su versión del adiós al club de su vida. "He leído que dicen que la decisión la tenía tomada desde hace tiempo, pero, con todo respeto, no ha sido así", comenzó explicando. "Ya pasé por esta situación el año pasado cuando tenía contrato y, a pesar del año duro, peleé por seguir adelante y estuve ante la misma situación que la de este curso. Pero no estaba decidido, porque sólo mis más íntimos, saben lo difícil que era para mí pensar en una salida", apunta el campeón del Mundial de Sudáfrica 20210.

Carta abierta a mi Sevilla pic.twitter.com/9yr9TF3RRp — Jesús Navas (@JNavas) May 17, 2024

"Porque es mi Sevilla, y porque no ha habido ninguna llamada, ninguna, de quienes debían proponer mi continuidad. Pero todavía es más doloroso afrontar que después de comunicarlo no hubo un 'espera vamos a verlo'. Siempre me ha llegado que podía estar aquí hasta que quisiera, pero nadie me ha despejado las dudas de que al terminar la temporada se produjera esa llamada que confirmara mi continuidad", añade el jugador con más partidos y más títulos del club.

💣 Tras el COMUNICADO de JESÚS NAVAS cargando contra la directiva del SEVILLA...



¡DEL NIDO JR. le OFRECE un CONTRATO VITALICIO en rueda de prensa! pic.twitter.com/gXqvDysgFu — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 18, 2024

Estas palabras tenían un claro destinatario y José María del Nido Carrasco convocó una rueda de prensa para explicarse y tratar de acercarse al futbolista. "Ofrezco a Jesús Navas un contrato vitalicio para que juegue en el Sevilla hasta que él quiera jugar y, cuando quiera colgar las botas, trabajar en el Sevilla hasta el último día de vida. Jesús Navas se merece estar en el Sevilla el tiempo que quiera. Si Jesús mantiene su decisión de salir del club, yo la respetaré e intentaré que el club esté a la altura de Jesús en su salida, pero solo espero y deseo que Jesús siga en el Sevilla, todos los días de su vida, si no es como jugador, como trabajador del club", comentó.

Una renovación vitalicia...y benéfica

Horas más tarde, tras la comparecencia del presidente hispalense, el Sevilla anunciaba que Jesús Navas ampliaba su contrato hasta el 31 de diciembre, por lo que a mitad de la próxima temporada el lateral derecho colgará las botas y pasará a tener un cargo vitalicio dentro del club de Nervión. "Ni un segundo he dudado en contestar afirmativamente a la propuesta realizada por el presidente. Sí, me quiero retirar en Nervión. Quiero seguir jugando para mi Sevilla. Acepto de buen grado continuar ligado a la entidad que me tiene enamorado", expresó el futbolista de Los Palacios.

Además, afirmó que su deseo es "continuar jugando hasta diciembre en una transición para ayudar al equipo". "Será en esa fecha cuando decida colgar las botas con la camiseta con la que siempre soñé hacerlo, vestido de sevillista. Una cosa más, estos próximos meses, mis últimos como futbolista profesional, no los cobraré. El sueldo que se acuerde con el presidente será donado a una Fundación. Es mi decisión y así se lo he comunicado al club. Quiero que la afición sepa todos los detalles y que nos guíe la transparencia", manifestó Jesús Navas.