Jude Bellingham quiere el 'Pichichi' y Vinicius, imparable en modo Balón de Oro

El Real Madrid sumó tres nuevos puntos en LaLiga EA Sports y continuó con su ambiente festivo después de imponerse claramente por 5-0 en el Estadio Santiago Bernabéu a un flojo Deportivo Alavés, que apenas opuso resistencia. Los goles de Bellingham, Fede Valverde, Arda Güler y el doblete de Vinicius permiten a los de Carlo Ancelotti seguir en un buen estado de forma de cara a la final de la Champions League que jugarán el próximo sábado 1 de junio ante el Borussia Dortmund en Wembley.

El campeón no necesitó meterle demasiado ritmo a un encuentro que encarriló muy pronto con un once que se puede parecer mucho al que dispondrá Carlo Ancelotti el próximo 1 de junio en Wembley en la final de la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund y al que aspira cada vez más Thibaut Courtois. El debate estará abierto hasta que llegue el choque, ya que no hay que olvidar los méritos que Lunin ha venido haciendo estos meses. Y es que el portero belga solventó con mucha firmeza el trabajo que tuvo, con una decena de paradas, alguna que recordó al de antes de la lesión.

Otro de los jugadores más destacados del choque fue Jude Bellingham. El ex del Borussia Dortmund, que se verá las caras con su ex equipo en la final de la Champions League, abrió la lata con un soberbio golazo tras un remate con el interior de su pie izquierdo que acabó colando por la escuadra. Además, también repartió dos asistencias, lo que le ayudó para sumar ese partidazo, pero lo verdaderamente importante para el británico ha sido el meterse de lleno de nuevo en la lucha para acabar como el máximo goleador de LaLiga EA Sports este curso.

El Girona, que cayó frente al Villarreal este martes, sigue teniendo al delantero que ha sorprendido a todos encabezando la tabla del 'Pichichi' este curso. Se trata de Artem Dovbyk ha conseguido perforar la portería rival en 20 ocasiones y con su gol ante el Alavés Jude Bellingham se pone a un solo tanto del ucraniano. Empatado con el inglés estaría Alexander Sorloth, y ya por detrás de ellos estaría Robert Lewandowski, con 17 en su casillero, y Vinicius, que está empatado a 15 goles con Borja Mayoral, En-Nesyri y Budimir.

Por otro lado, también brilló un Vinicius, que firmó un doblete y no aflojó en ningún momento. Siempre incisivo en todas sus acciones, fue uno de los futbolistas más desequilibrantes del encuentro. Fue el autor del 2-0, que lo marcó desde el área chica tras recibir una asistencia de Eduardo Camavinga. En el segundo tiempo puso el 4-0 con un latigazo cruzado que mandó al fondo de la red tras un pase de su compañero Jude Bellingham, del que se declaró fan tras acabar el choque, aunque hay que recordar que el inglés calificó al ex del Flamengo como el mejor del mundo hace unos días.

Además, su ex compañero Karim Benzema también ha utilizado las redes sociales para dejar un comentario a una publicación de la Champions League con las mejores acciones del brasileño. El delantero francés ha asegurado que Vinicius es el número uno junto a unos emoticonos de fueguitos. Sus actuaciones en Europa y en LaLiga están colocando al delantero del Real Madrid como uno de los claros candidatos a llevarse el próximo Balón de Oro.

Jude Bellingham pass, Vinicius goal. These are the 2 BEST players in the world. It shouldn’t even be a debate. pic.twitter.com/Ilqm6EOJ1B