Guardiola, al acecho: quiere llevarse a un veterano del Madrid con un sueldazo

Desde Inglaterra aseguran que el entrenador del Manchester City quiere reclutar para la próxima temporada a una de las estrellas del Real Madrid que lo ha ganado todo con la elástica blanca.

Pese a que todavía queda muchísimo tiempo para que el mercado de fichajes de verano, los rumores ya comienzan a salir, sobre todo, como es habitual, con los cracks del fútbol mundial. Uno de ellos juega en el Real Madrid y es noticia porque acaba su contrato el próximo 30 de junio y Pep Guardiola se ha fijado en él para reforzar el centro del campo del Manchester City, aunque no lo tendrá nada fácil. El futbolista en cuestión es Toni Kroos, quien podría acabar renovando por el cuadro blanco... o decidir colgar las botas.

La etapa de los grandes veteranos del Real Madrid comienza a acabarse. Sergio Ramos se marchó hace unos años, Karim Benzema dejó el Santiago Bernabéu el pasado verano y ahora se empieza a ver en el horizonte el fin de Luka Modric o Toni Kroos. En el caso del croata, este inicio de curso se ha visto cómo Ancelotti le ha dado un papel secundario y ha mostrado su enfado por convertirse en suplente. Además, hay que recordar que rechazó una oferta millonaria en verano de Arabia Saudí.

👏🇩🇪 Toni Kroos entiende TODO.

Ese niño no se va a olvidar nunca más ese momento...pic.twitter.com/qvZDdZWJ3U — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 7, 2023

No tiene ese problema Toni Kroos, pero hay una gran diferencia entre el germano y Luka Modric. Mientras el croata quiere alargar lo más posible su carrera, Toni Kroos siempre ha dicho que no va a jugar por jugar y que no se ve alargando su trayectoria mucho tiempo más. Un claro ejemplo es que tras la última Eurocopa el centrocampista alemán del Real Madrid dejó la selección y es por ello que, a sus 33 años, también se especula cada curso con su retirada.

¿Qué es lo que más le sorprendió a Haaland de Guardiola? Responde el propio Erling 👇



📹 Sky Sportspic.twitter.com/V9UUmM2IGb — VarskySports (@VarskySports) October 11, 2023

El contrato de Toni Kroos expirará el próximo 30 de junio de 2024. La temporada pasada se habló sobre su retirada, pero finalmente amplió su relación con el Real Madrid por lo que ya se empieza a hablar sobre lo qué hará de cara a la 2024-25. En el aire está su futuro, si decide colgar finalmente las botas, vuelve a renovar por la entidad de Concha Espina... o si cambia de aires e inicia una aventura en otro club a pesar de haber repetido en varias ocasiones que su deseo es retirarse en el Santiago Bernabéu.

Guardiola quiere a Kroos

Esta posibilidad de marcharse del Real Madrid surge porque en Inglaterra aseguran que Pep Guardiola, que ya dirigió a Toni Kroos en su etapa en el Bayern de Múnich, estaría pensando en contratar libre al mediocentro alemán. Según ha informado el medio The Hard Tackle, el Manchester City quiere ponerle sobre la mesa un contrato por dos temporadas a razón de 15 millones por cada una de ellas, por lo que se acabaría embolsando 30 kilos, más de lo que percibiría en Chamartín.

❗ Guardiola no se olvida de Toni Krooshttps://t.co/1bY1OPsqTy — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 12, 2023

El hecho de no tener que pagar traspaso hace que le ofrezcan un salario mayor y así poder tentarle. Toni Kroos se lleva ahora mismo cerca de 9 millones por temporada en el Real Madrid y la subida es bastante notable. La intención de Pep Guardiola es que el alemán reemplace una pieza que cree que no tiene este curso tras la marcha de Ilkay Gündogan al Barcelona. Eso sí, el técnico catalán no lo tendrá nada fácil porque el germano siempre se ha mostrado firme en sus ideas, pero se sabe que en el fútbol puede suceder de todo.